Entdeckt de "Éischte Kontakt" Side Quest zu Starfield

Dat héich erwaart Spill Starfield ass net nëmme mat beandrockende Siicht an immersive Spillsaach gefüllt, awer et bitt och Spiller eng Onmass vu Quests fir ze ënnerhuelen. Ee vun de Standout Säit Quests, déi bis elo entdeckt goufen, ass "Éischte Kontakt", wat e Schëff voller gestrand Individuen an enger Ëmlafbunn ëm e Planéit involvéiert.

Fir den "Éischte Kontakt" Quest zu Starfield unzefänken, mussen d'Spiller op Porrima II am Porrima Star System reesen. Do stinn se op d'Crew vun der ECS Constant, déi sech aus Zäit a Plaz eraus fannen. Fans vu Star Trek kënne Parallelen zu "The Neutral Zone" Episod vun der éischter Saison vun The Next Generation zéien.

Ier Dir an d'Quest daucht, ass et ugeroden den zweeten Deel vun enger anerer Quest mam Numm "Unearthed" ofzeschléissen. Och wann net eng Viraussetzung fir "Éischte Kontakt", ofgeschloss "Unearthed" gëtt e wäertvollen Abléck an d'mënschlech Geschicht vum Spill, verbessert d'narrativ Erfahrung vum "Éischte Kontakt."

Beim Arrivée an der Ëmlafbunn vum Porrima II kréien d'Spiller e Message vun engem NPC mam Numm Jiro Sugiyama, deen hir Hëllef freet fir ze verstoen wat um gestrande Schëff geschitt. Wann d'Spiller mam Schëff dockéieren, léiere se datt den ECS Constant e Kolonieschëff ass dat op seng Rees vun der Äerd ugefaang huet ier d'Mënschheet méi séier wéi d'Liicht Rees entdeckt huet. Am Laf vun 200 Joer hu verschidde Generatiounen u Bord vum Schëff gelieft a gestuerwen mat der Hoffnung sech op Porrima II ze settelen.

Fir Fortschrëtter an der Sich no, mussen d'Spiller dann erof op de Paradiso Resort Planetside goen an op eng Boardversammlung deelhuelen. Ënnerwee wäerte si d'Méiglechkeet hunn mat de verschiddenste Crewmemberen ze interagéieren déi um ECS Constant wunnen, souguer mat engem Klassesall voller Kanner begéinen.

Beim Erreeche vun de Boardroom, wäerten d'Spiller d'Gesellschaftsplang vun de Paradiso Exekutive gesinn. Si gi mat dräi Méiglechkeeten presentéiert: d'ECS Constant Crew ze ginn indentured Déngschtleeschtungen op Porrima II, d'Schëff mat engem Grav Drive ze outfit sou datt d'Crew eng aner Plaz fannen kann fir ze wunnen, oder déi ganz Crew ëmzebréngen.

Fir déi éischt Optioun ze wielen, mussen d'Spiller spezifesch Materialien sammelen an de Kapitän vum Schëff iwwerzeegen. Déi zweet Optioun beinhalt d'Rees op HopeTech um Planéit Polvo fir e Grav Drive ze kréien an dann den ECS Constant fir seng Installatioun virzebereeden. Wat d'drëtt Optioun ugeet, wäerten d'Spiller geschwënn feststellen datt d'Exekutoren net permanent ëmbruecht kënne ginn.

"Éischte Kontakt" ass just ee vun den engagéierten Säit Quests am Starfield, déi Spiller an engem räichen an dynamesche Universum taucht. Mat sengen interessanten Storylines a verschiddenste Choixen, bitt d'Spill Stonnen Ënnerhalung fir Fans vum Science Fiction Genre.

