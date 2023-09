Den Donald Mustard, de Chef kreativen Offizéier bei Epic Games, huet dëse Mount seng Pensioun ugekënnegt. Mustard ass am Beschten bekannt fir seng Aarbecht op populär Titelen wéi Shadow Complex, Infinity Blade, an de massiv erfollegräich Fortnite. Hien huet eng bedeitend Roll bei der Gestaltung vun der Spillindustrie gespillt an d'Grenze vun der Storytelling a Videospiller gedréckt.

Dem Mustard seng Karriär huet ugefaang mat der Verëffentlechung vum Shadow Complex, e kritesch bekannte Metroidvania Spill dat de Maartpotenzial fir nëmmen digital Titelen demonstréiert huet. D'Spill huet Verkafsrekorder gebrach bei senger Verëffentlechung op Xbox Live Arcade am Joer 2009. No sengem Erfolleg gouf dem Mustard säin Studio, Chair Entertainment, vun Epic Games am Joer 2008 kaaft.

Am 2010 huet de Mustard säi Fokus vun Xbox op den iPhone verlagert, an un der Entwécklung vun Infinity Blade geschafft. Dës Serie gouf e Vitrine fir d'grafesch Fäegkeeten vum iPhone an huet gehollef iOS als Spillplattform ze verstäerken. Trotz ursprénglech fir de Microsoft Kinect entworf, gouf Infinity Blade ee vun de visuellste Spiller um iPhone.

Während senger Carrière ass Mustard a verschiddene Projete bei Epic Games involvéiert, dorënner Battle Breakers an dem VR Spill Robo Recall. Wéi och ëmmer, et ass Fortnite deen den Héichpunkt vu senge Leeschtunge war. Am Ufank en anert Spill, Fortnite huet sech an de weltgréisste Battle Royale Titel mat enger eenzegaarteger an engagéierter narrativ entwéckelt. D'Geschicht vum Spill huet monumental Eventer wéi Rëss am Himmel, Kaiju Schluechte, a souguer Zesummenaarbecht mat populäre Franchise wéi Marvel a Stranger Things.

Trotz senger Pensioun huet de Mustard säi Vertrauen an d'Fortnite Team ausgedréckt, a seet datt si un "enormen, jaw-dropping, erstaunlech Saachen" fir d'Zukunft vum Spill schaffen. Dem Mustard seng Bäiträg zu der Spillindustrie wäerten erënnert ginn, an hien hannerléisst e Patrimoine vun Innovatioun an immersive Geschichten.

Quellen: The Verge