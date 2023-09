Domino's Pizza Partner mat Elephant fir Digital Bestellung Neidesign

By

Domino's Pizza huet d'IPG kreativ Agence Elephant gewielt fir säin digitale Bestellungs-Ökosystem opzebauen. D'Zil vum Neidesign ass den Bestellungsprozess ze moderniséieren an d'Innovatioun an d'Perséinlechkeet vun der Domino's Mark ze weisen. Elephant huet d'Geschäft gewonnen no enger Iwwerpréiwung gefouert vum Pile & Company.

Elephant President Cara DiNorcia sot, "Domino's war ëmmer e Leader an der Kategorie an un der Spëtzt vun der Innovatioun, besonnesch am Technologieraum wou se Pionéier fir digital Bestellung hunn. Mir hu gär Partner mat ambitiéise Marken déi nach besser sichen. Mat enger ikonescher Mark wéi Domino's ze schaffen fir wierklech sënnvoll Ännerung vun hirer digitaler Erfahrung ze kreéieren ass genau déi Aart vu komplexer Erausfuerderung déi eis Team gär unhëlt.

Dem Domino seng Online Bestellung stellt iwwer 80% vu sengem Geschäft aus, an d'Mark huet eng Erfrëschung gewënscht baséiert op opkomende Konsument Erwaardungen vun Ecommerce Erfarungen. Elephant wäert seng Expertise a Marken- a Produkterfahrung benotzen fir sécherzestellen datt den neie Bestellungssystem sech op déi aktuell Offer verbessert.

De Christopher Thomas Moore, Domino's Chief Digital Officer, sot: "Während eist digitalt Geschäft floréiert a mir dauernd d'Benotzererfarung testen an optimiséieren, gleewen mir datt d'Verbesserung vun eisen digitalen Bestellungsfäegkeeten déi bescht Strategie fir weider Erfolleg ass, besonnesch wéi d'Verbraucher Bezéiung mat der Technologie entwéckelt." De Moore huet ausgedréckt datt Domino's beandrockt war mat de kreativen Iddien déi den Elephant presentéiert huet.

Den Domino's Chief Digital Officer huet weider bäigefüügt, "D'Kombinatioun vun der Expertise vu béiden Elephant an eiser Rekordagentur, Work In Progress, huet eng Visioun a Strategie entwéckelt déi eis digital Erfarungen erhéijen, wat de Prozess fir Är Liiblingspizza ze bestellen nach méi magesch mécht. ".

D'Partnerschaft tëscht Domino's Pizza an Elephant zielt fir eng verbessert a méi innovativ digital Bestellungserfarung fir Domino's Clienten ze kreéieren.

