EA FC 24, déi nächst Installatioun an der populärer Fussballspillerserie, soll den 29. September op all Plattformen erauskommen. Wéi och ëmmer, dës Kéier huet EA Sports den "FIFA" Tag fir d'éischt Kéier an der Geschicht vun der Franchise erofgelooss. D'Spill ass elo verfügbar fir virbestallt, a bitt Spiller d'Chance fir Suen op hire Kaf ze spueren.

D'Spiller kënnen wielen den EA FC 24 op hirer bevorzugter Plattform virbestellen, dorënner den Nintendo Switch, an et ginn zwou verschidden Editioune verfügbar: Standard an Ultimate. Typesch bitt EA Sports eng Remise fir hir Spiller virbestellen, an dës Kéier ass net anescht. Allerdéngs sinn d'potenziell Erspuernisser liicht reduzéiert ginn.

Fir Gameren déi sech op EA Play abonnéieren, kréien se 10% Remise op hir Virbestellung vun der Ultimate Edition op all applicabel Plattformen. Dës Remise gëllt och automatesch fir Xbox Game Pass Memberen well EA Play mat PC Pass a Game Pass Ultimate gebündelt ass.

Besëtzer vun FIFA 23 kréien och 10% Remise op hir Virbestellung vun der Ultimate Edition. Wéi och ëmmer, et sollt bemierkt datt dës Remise net mat der EA Play Membership Rabatt kombinéiert ka ginn.

Obwuel verschidde Händler méi héich Remise op der kierperlecher Kopie vum Spill ubidden, kann dëst ofhängeg vun der Plaz variéieren. Dofir ass et recommandéiert d'Lieser mat lokalen Händler ze kontrolléieren fir dee beschten Deal fir si ze fannen.

Zousätzlech wäerten all EA Play Memberen d'Méiglechkeet hunn en 10-Stonne Test vum Spill ze erliewen, ab September 22. Fir déi, déi op EA Play Pro abonnéiert sinn, ass de komplette Spill scho mat der Abonnement abegraff.

Insgesamt hunn d'Spiller d'Chance Sue ze spueren duerch Pre-Order Rabatter an Testversioune vun EA FC 24. Et ass eng spannend Zäit fir Fans vun der Walrecht, well se d'Verëffentlechung vun der leschter Installatioun an der EA FC Serie viraussoen.

Definitiounen:

- EA FC 24: De kommende Fussballspill entwéckelt vun EA Sports, och bekannt als déi nächst Installatioun an der populärer Spillserie.

- FIFA: Virdru benotzt am Titel vun der Spillserie awer erofgaang fir EA FC 24.

- Remise: Reduktiounen am Präis vum Spill fir Virbestellung oder duerch aner Promotiounen.

- Virbestellung: Den Akt fir e Spill virum offiziellen Verëffentlechungsdatum ze kafen.

- EA Play: En Abonnement Service deen Zougang zu enger Bibliothéik vun EA Spiller an aner Virdeeler ubitt.

- Ultimate Edition: Déi méi héich Präisser Editioun vum Spill, bitt zousätzlech Inhalt oder Bonus.

Quellen:

- Keng URLe geliwwert