Wäert Disney un Apple verkafen? Dem Bob Iger säi laangjärege Interesse fir Tech Behemoth

Laut e puer fréier an aktuell Disney-Exekutoren, gëtt et Spekulatiounen datt de Bob Iger, de CEO vun Disney, e "gewënschte Schlussspill" huet fir CEO sou laang wéi méiglech ze bleiwen a schliisslech d'Firma un Apple ze verkafen. Dës Spekulatioun staamt aus der enker Frëndschaft déi tëscht Iger an Apple Grënner Steve Jobs entwéckelt gouf nodeems Disney Pixar am Joer 2006 kaaft huet.

A sengem Memoir huet den Iger verroden datt wann Jobs nach ëmmer lieweg wieren, et wahrscheinlech ass datt se d'Méiglechkeet diskutéiert hunn hir Firmen ze kombinéieren. Wéi och ëmmer, et gi verschidde Hürden déi musse iwwerwonne ginn fir eng Disney-Apple Fusioun, inklusiv regulatoresch Genehmegung an d'Tatsaach datt Apple selten Acquisitioune sou grouss mécht wéi den Disney-Pixar Deal.

Dat aktuellt reglementaresche Klima, mat engem Fokus op Big Tech ze knacken, kéint et schwéier maachen fir eng Megafusioun wéi dës d'Zoustëmmung ze kréien. Antitrust Gesetzer goufen géint Firme wéi Amazon a Microsoft agereecht, behaapt datt si Monopol sinn. Ausserdeem soll Google viru Geriicht goen iwwer Ukloe vun illegalen Geschäftsdealer.

Trotz dësen Hindernisser huet den Iger nach ëmmer Zäit fir eng grouss Acquisitioun ze manoeuvréieren. Säi Kontrakt als CEO vun Disney gouf verlängert duerch 2026, an hien ass viru kuerzem an d'Firma zréckgaang nodeems hien an 2020 zréckgezunn ass. Zënter sengem Retour huet den Iger op e Käschte-Schnëttsprozedur ugefaang, dorënner Entloossungen an eng gesellschaftlech Restrukturatioun. Hien huet och ugedeit op d'Méiglechkeet net-Disney Verméigen ze verkafen, wéi ABC an ESPN.

Rumeuren hunn och zirkuléiert datt Disney eng nei Strategie fir seng linear Fernsehseigenschaften betruechte kann, déi beaflosst goufen duerch dënnend Zuschauer an den Opstig vu Schnouer ze schneiden. Wéi och ëmmer, den aktuellen Aktiepräis vun Disney huet bei Tiefpunkten gehandelt, déi net a bal engem Jorzéngt gesi gouf, wat potenziell Erausfuerderunge fir d'Firma ugeet. Nëmmen d'Zäit wäert soen ob dem Bob Iger säi laangjärege Interesse fir Apple wäert kommen.

