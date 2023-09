D'Atlantik City Housing Authority koum viru kuerzem ënner Lupp nodeems et verroden gouf datt si bal ausginn hunn $ 500,000 op Féierungskonsultanten. Dëst huet Bedenken ënner Awunner opgeworf, déi gleewen datt d'Fongen besser kënne benotzt gi fir d'Gemeinschaft ze profitéieren.

Laut engem Facebook Kommentar vum Charmaine Hall, huet d'Autoritéit d'Ausgaben op Beroder prioritär iwwer Programmer fir d'Awunner, besonnesch d'Kanner, déi an hirem Logement wunnen. Dëst huet Roserei ënner Gemeinschaftsmemberen ausgeléist, déi mengen datt hir Bedierfnesser vernoléissegt ginn.

D'Marie J. Coates, déi och op Facebook kommentéiert, betount d'Tatsaach, datt d'Aktiounen vun der Autoritéit net nëmme betreffend, mee och illegal waren. Als gewielte Beamten gi se erwaart un d'Gesetz ze halen, an hir Entscheedung fir sou eng grouss Zomm Suen un d'Beroder ze verdeelen huet Froen iwwer hir Integritéit a Rechenschaftspflicht opgeworf.

Als Äntwert op d'Kontrovers huet de Robert Basco fir direkt Handlung vum Gouverneursbüro opgeruff fir den dysfunktionnelle Verwaltungsrot opzeléisen. Hien huet argumentéiert datt d'Awunner a Steierzueler besser verdéngen an datt déi aktuell Leedung et net fäerdeg bruecht huet hir Bedierfnesser ze prioritéieren.

D'Atlantik City Wunnengsbau Autoritéit huet virdrun Kritik fir seng Gestioun an Decisioun-Mëtt spazéieren. D'Valeria J. Marcus, an engem Facebook Kommentar, zitéiert Cronyismus, Nepotismus a Favoritismus als duerchdréngend Themen bannent der Organisatioun. Dëst huet weider Mësstrauen ënner Awunner gefërdert an Bedenken iwwer d'Fäegkeet vun der Autoritéit opgeworf fir effektiv d'Gemeinschaft ze déngen.

