Digital Travel Credential Pilote fir weltwäit auszebauen, ënnerstëtzt vun Idemia's biometresche Scanner

Globale Pilote fir digital Reesendéngscht sinn agestallt fir iwwer Europa ze verlängeren, mat de kommende biometresche Scanner vun Idemia déi dës digital Umeldungsinformatiounen ënnerstëtzen. Dëst gouf während engem rezenten Future Travel Experience Webinar opgedeckt mam Titel "The Seamless Trusted Traveler Experience: What's Next?" De Webinar huet Akteuren vun der US Regierung, Fluchgesellschaften, an Idemia zesummebruecht fir d'Ëmsetzung vun digitale Reesendéngschtleeschtungen an d'Reduktioun vun ID Dokument Kontrollen op Fluchhafen ze diskutéieren.

Den Neal Latta vun der US Transportation Security Administration (TSA) iwwerpréift den TSA PreCheck Programm, ënnersträicht säin Erfolleg bei der effizienter Veraarbechtung vu Reesenden. Ongeféier 99 Prozent vun de Reesender, déi duerch PreCheck goen, ginn an 10 Minutten oder manner veraarbecht. Eleng dëst Joer huet den TSA PreCheck Programm en Zousatz vu ronn 4 Millioune Bewerber gesinn. Mat TSA PreCheck, Customs and Border Protection's Trusted Travellers, an aner niddereg-Risiko Populatiounen, wéi DoD Mataarbechter, kënnen insgesamt 34 Millioune Leit vu beschleunegten Fluchhafenprozesser profitéieren.

De Greg Forbes vun Delta Air Lines huet d'Konsumentensentiment diskutéiert, betount datt d'Majoritéit vun de Reesender léiwer Gesiichtsbiometrie iwwer traditionell Reesdokumenter benotzen. Zousätzlech ginn d'Benotzer vun der digitaler ID Fluchhafenprozesser en 30 Punkt méi héije Net Promoter Score. Dem Delta seng biometresch Touchless PreCheck Erfahrung erweidert sech op grouss Fluchhäfen zu New York (JFK a La Guardia) a LA (LAX). Forbes huet uginn datt Delta bereet ass mat der Geschwindegkeet ze passen mat där TSA seng biometresch Fäegkeeten ausbaue wëll.

Nieft dem Passagéiersentiment bleift déi primär Suerg fir e méi héije Volumen vu Passagéier effizient ze veraarbechten ouni Kompromëss op Sécherheet. Biometrie kann d'Täsch drop Zäite wesentlech reduzéieren vun engem Duerchschnëtt vu 4 Minutten op just 30 Sekonnen. Dëst gouf vum Forbes wärend dem Webinar beliicht.

Wärend dem Webinar huet den Nick van Straten vu KLM den Digital Travel Credential Type 1 Pilot diskutéiert, fir deen Idemia als Technologie Zouliwwerer déngt. Passagéier kënnen en Digital Travel Credential (DTC) erstellen andeems se hire Pass mat enger Smartphone App vun Idemia scannen. Dëse Pilot gëtt de Moment op Flich tëscht Kanada an Holland duerchgefouert, an et ass eng Fortsetzung vun engem fréiere Pilot dee wéinst der Pandemie gestéiert gouf.

D'Idemia's Lisa Sullivan huet bemierkt datt de mobilen Führerschäin, dee vun e puer Staaten an den USA lancéiert gëtt, de rau Äquivalent vum DTC ass. Si huet och erwähnt datt déi nächst Iteratioun vun der Credential Authentication Technology (CAT) II Geräter, déi un TSA vun Idemia geliwwert ginn, fäeg sinn digital Reesendéngscht ze akzeptéieren. Ausserdeem kann 1:N Gesiichtserkennung op aner Touchpoints ëmgesat ginn fir Konsistenz a Passagéiererfarungen ze garantéieren.

Dem Idemia säin Haaptziel fir biometresch Aschreiwung op TSA PreCheck ass d'Konsumenten eng Vielfalt vun Optiounen ze bidden fir matzemaachen, fir eng nahtlos a vertrauenswürdeg Reeserfahrung ze garantéieren.

Definitiounen:

Digital Travel Umeldungsinformatiounen: Dëst sinn digital Versioune vu Reesdokumenter, wéi Päss, déi elektronesch op mobilen Apparater oder iwwer biometrescher Identifikatioun gespäichert a presentéiert kënne ginn.

Biometrie: Biometrie bezitt sech op d'Messung an d'Analyse vun eenzegaartege kierperlechen oder Verhalenseigenschaften fir Identifikatioun an Authentifikatiounszwecker. Dëst kann Fangerofdréck, Iris Scans, Stëmmerkennung a Gesiichtserkennung enthalen.

IDEMIA: Idemia ass e weltwäite Leader fir augmentéiert Identitéitsléisungen, déi Technologien a Servicer ubitt fir sécher Authentifikatioun an Identifikatioun.

TSA PreCheck: TSA PreCheck ass e Programm vun der US Transportation Security Administration dee beschleunegt Sécherheetsscreening fir vertrauenswürdege Reesender ubitt, wat hinnen erlaabt duerch Sécherheetscheckpoints mat Schong un, Flëssegkeeten an hire Poschen, a Laptops an hire Fäll ze passéieren.

Credential Authentication Technology (CAT): CAT ass e System dat benotzt gëtt fir Umeldungsinformatiounen ze authentifizéieren an ze validéieren, sou wéi elektronesch Reesdokumenter, andeems se hir Validitéit iwwerpréift an d'Identitéit vum Dokumenthalter verifizéieren.