D'Fiona Crawley, eng erfollegräich Fraentennisspillerin op der University of North Carolina, gouf mat enger schwiereger Entscheedung konfrontéiert wéi si $81,000 u Präisgeld vun den US Open huet misse refuséieren fir hir Usproch als College Athlet ze halen. D'NCAA limitéiert Fachhéichschoul Athleten fir Präisgeld ze akzeptéieren iwwer $ 10,000. Wéi och ëmmer, dank enger neier digitaler Plattform mam Numm myNILpay, kann Crawley fäeg sinn hir Akommes zréckzekommen.

myNILpay ass eng Plattform déi et erlaabt Individuen direkt NCAA Studentesportler duerch hiren Numm, Bild an Ähnlechkeet (NIL) Rechter ze bezuelen. Als Äntwert op d'Situatioun vum Crawley encouragéiert d'Plattform d'UNC Alumni a Fans fir ze spenden fir hir ze hëllefen hir verluerene Gewënn ze recuperéieren. De CEO vun der Plattform, Brent Chapman, sot datt myNILpay fir dësen Zweck erstallt gouf - fir Studenten-Athleten z'ënnerstëtzen an hinnen ze hëllefen hir Akommes am Aklang mat NCAA Reegelen ze maximéieren.

Fir Crawley ze spenden, kënnen d'Fans d'myNILpay App eroflueden an no hir an der NCAA Athleten Datebank sichen. Wann se hire Profil fonnt hunn, kënnen se déi gewënschte Zomm Suen aginn fir ze schécken. Beim Empfang vun den Don kréien d'Fans en "digitale Verméigen" mam Crawley säin Numm an eng digital Ënnerschrëft als Beweis vun der Transaktioun.

Crawley, de regéierende ITA Nationalspiller vum Joer, huet eng entscheedend Roll an der UNC historescher NCAA Championnat Victoire lescht Saison gespillt. Si huet gehollef d'Equipe op d'Victoire ze féieren an huet och den Dubbel Championnat mat hirem Teamkolleg, Carson Tanguilig, gewonnen. Hiren Erfolleg bei den US Open Qualifikatiounstournoi huet hinnen eng Plaz an der Haaptrei verdéngt, wou Crawley dräi Matcher gewonnen huet. Si geet elo zréck op Chapel Hill als Top-Ranking Collegiate Singles Spiller no der ITA Ranking.

Dës Initiativ vu myNILpay bitt Hoffnung fir Crawley fir hir haart verdéngt Akommes zréckzekréien wärend se mat NCAA Reglementer konform bleiwen. Et weist d'Potenzial vun den NIL Rechter fir Studenten-Athleten finanziell z'ënnerstëtzen an hinnen z'erméiglechen déi meescht vun hiren athletesche Leeschtungen ze maachen.

Definitiounen:

- NCAA: National Collegiate Athletic Association, d'Regierungsorgan vun der College-Athletik an den USA.

- NIL: Numm, Bild, an Ähnlechkeet Rechter, déi et erlaben College Athleten aus hirem eegene Bild a Mark ze profitéieren.

Quellen:

- Chapelboro.com