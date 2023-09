De Ministère fir Digital Affären an Taiwan plangt AI Produktiounssystem an Zentrum opzebauen

De Ministère fir Digital Affären am Taiwan schafft un der Grënnung vun engem Produktiounssystem an engem Zentrum fir d'Kënschtlech Intelligenz (AI) Uwendungen ze evaluéieren an ze testen. Den Deputéierte Minister fir Digital Affären, Lee Huai-jen, huet dës Ukënnegung während der Eröffnungszeremonie vun DevDays Asia gemaach, en Technologieforum organiséiert vun Microsoft an der Ministère Administration fir Digital Industrien.

Zousätzlech fir den AI Produktiounssystem an den Zentrum opzestellen, wäert den National Science and Technology Council och den Trustworthy AI Dialog Engine evaluéieren an testen. Dës Initiative vun der Regierung ginn erwaart d'Industrien an Taiwan ze hëllefen verantwortlech an zouverlässeg AI Uwendungen z'entwéckelen.

DevDays Asia, deen am Moment zu Taipei stattfënnt an e Freideg op Kaohsiung wäert plënneren, konzentréiert sech op generativ AI Entwécklung, Cybersécherheet an digital Widderstandsfäegkeet. Taiwanesch Firme sichen ëmmer méi AI Technologie a verschiddenen Industrien ze integréieren. E puer benotze Microsoft's Azure OpenAI Service, dee kritesch Enterprise Sécherheet, Konformitéit a regional Disponibilitéitsléisungen ubitt.

Microsoft Taiwan ass aktiv an der Entwécklung vun AI an Taiwan involvéiert. Den AI Fuerschungs- an Entwécklungszenter vun der Firma, am Joer 2018 gegrënnt, huet enk mat der Regierung zesummegeschafft a weider an Taiwan investéiert, besonnesch an AI Talent Kultivatioun, Software, an Hardware Entwécklung.

Microsoft betount d'Wichtegkeet vu verantwortlechen an etheschen AI Uwendungen, a seet datt d'AI Entwécklung doriwwer eraus generativ AI Technologien erstallt. D'Firma huet viru kuerzem ugekënnegt datt et säin digitale Talent Kultivatiounsziel an Taiwan virum Zäitplang erreecht huet a plangt en AI Technologie Trainingsprogramm ze lancéieren fir de Public iwwer déi lescht AI Technologien an Uwendungen ze educéieren.

