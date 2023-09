Kleng Geschäfter mat Digital Produktioun a Marketing hëllefen: Just Adventure Productions LLC

By

Just Adventure Productions LLC, e klengt Geschäft baséiert zu Big Stone Gap, Virginia, konzentréiert sech op digital Produktioun a Marketingservicer un aner kleng Geschäfter ze liwweren. D'Firma krut viru kuerzem en $ 10,000 Somkapital passende Subventioun vun der Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) fir säi Wuesstum z'ënnerstëtzen.

Gegrënnt vum Justin Falin am Dezember 2022, Just Adventure Productions bitt eng Rei vu Servicer dorënner Videographie, Drone Videographie a Social Media Marketing. D'Firma zielt d'Premiere Digital Media Produktioun a Marketing Agentur an der Regioun ze sinn, déi den Erfolleg vun Awunner a Geschäfter am Südweste Virginia ënnerstëtzen.

Zousätzlech zu hiren aktuellen Offeren, Just Adventure Productions huet Pläng fir zukünfteg Expansioun, dorënner Webdesign, mobil Apps, a Social Media Trainingsservicer. D'Firma stellt sech vir en zouverlässeg an unerkannt Geschäft ze ginn, deen d'Geschäfter hëlleft an d'digital Zäitalter vu Medien a Marketing ze iwwerwannen.

Mat engem Hannergrond a Massekommunikatioun a véier Joer Produktiounserfarung féiert Justin Falin de Wuesstum vun der Firma. Hien ass och Member vun der Wedding and Event Videographers Association International a fäerdeg d'Critèrë fir d'WEVA International Merited Professional Videographer Zertifizéierung ze kréien. D'Firma beschäftegt de Moment ee Vollzäit- an een Deelzäitaarbechter, mat Pläng fir bis zu véier Vollzäit- an zwee Deelzäitaarbechter bannent fënnef Joer auszebauen.

Ee vun de Schlësselvirdeeler fir Just Adventure Productions war de VCEDA Som Kapital Subventioun. De Subventioun huet d'Firma gehollef deier Ausrüstung ze kafen déi néideg ass fir hir Operatiounen. Ouni de Subventioun hätt den Justin misse Schold ginn fir déi richteg Ausrüstung ze kréien. De Subventioun war e wesentleche Boost fir de Wuesstum an d'Entwécklung vun der Firma.

Insgesamt zielt Just Adventure Productions fir aner kleng Geschäfter an hiren digitale Marketingbedürfnisser z'ënnerstëtzen, voll-Service-Léisungen ze bidden fir hinnen ze hëllefen hir Geschicht ze erzielen, hir Produkter a Servicer ze weisen, Talent oder Supporter ze rekrutéieren an e Kompetitivvirdeel ze kréien.

