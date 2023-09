Upgrade op Digital Festnetz fänkt an Nordirland un

BT huet d'Aktualiséierung vu Festnetzlinnen op digital Technologie an Nordirland als Deel vu sengem Digital Voice Projet initiéiert. Dëse Projet zielt fir traditionell analog Telefonslinnen duerch digital ze ersetzen, andeems Dir Breetbandtechnologie benotzt. De Projet, beschriwwen als eng "once-in-a-generation" Entreprise, huet a bestëmmte Beräicher vun England am Juli an August ugefaang. BT wäert suergen datt Clienten an Nordirland op d'mannst véier Woche virum Wiessel informéiert ginn.

Den Upgrade op digital Technologie gëtt als wesentlech ugesinn well déi existent Analog Technologie veroudert gëtt. BT betount datt Festnetztelefone net ofgeschaaft ginn, a fir d'Majoritéit vun de Clienten wäert de Schalter einfach involvéieren de Festnetztelefon an e Breetbandrouter anstatt e Wandmontage Socket ze pluggen. D'Virdeeler vum Schalter enthalen fortgeschratt Scam-Call-Filterfunktioune a méi kloer Uruff-Audio.

Den Iwwergank op Digital Voice gëtt erwaart en einfachen a gratis Prozess fir bal all Clienten ze sinn, ouni Heeminstallatiounsaarbecht erfuerderlech. Wéi och ëmmer, BT encouragéiert Clienten déi zousätzlech Ënnerstëtzung brauchen oder sech als vulnérabel betruechten se z'informéieren. Bestëmmte Clienten, sou wéi déi mat Gesondheetshändler, déi, déi nëmmen op Festnetztelefone vertrauen, an déi ouni Handysignal, ginn am Ufank net proaktiv gewiesselt.

Fir Sensibiliséierung iwwer de Wiessel op digital Technologie ze erhéijen, plangt BT eng Serie vu Stadhausevenementer a Pop-up-Stänn uechter Nordirland ze hosten. Dës Eventer zielen Clienten méi Informatioun an Ënnerstëtzung während dem Iwwergang ze bidden.

