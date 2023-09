D'EDGE Initiative: Iwwerbréckung vum Gap Tëscht Technologie a Business

An enger séier evoluéierender digitaler Welt ass et entscheedend fir Geschäfter nei Technologien unzepassen an z'integréieren. D'Amore-McKim School of Business an der Northeastern University huet dëse Besoin unerkannt an d'EDGE Initiativ agefouert fir de Gruef tëscht Technologie a Geschäft ze iwwerbrécken.

D'EDGE Initiativ ass en eenzegaartege Programm deen verschidden Disziplinnen wéi Technologie, Operatiounsfuerschung, a Versuergungskettenmanagement zesummebréngt fir Studenten e verständleche Verständnis vun der digitaler Landschaft an hiren Impakt op d'Geschäft ze ginn. Duerch dës Initiativ kréien d'Studenten praktesch Fäegkeeten a Wëssen, déi essentiell sinn an der digitaler gedriwwener Wirtschaft vun haut.

Ee vun de Schlësselziler vun der EDGE Initiativ ass d'Schüler mat de Fäegkeeten auszerusten déi néideg sinn fir d'Komplexitéite vun der digitaler Welt ze navigéieren. Dëst beinhalt d'Versteesdemech vun opkomende Technologien, wéi kënschtlech Intelligenz, Blockchain, a Maschinnléieren, a wéi se a verschiddene Geschäftskontexter applizéiert kënne ginn. D'Studenten entwéckelen och kritesch Denken a Problemléisungsfäegkeeten, déi néideg sinn fir d'Erausfuerderungen an d'Méiglechkeeten vun der digitaler Stéierung unzegoen.

En anere wichtegen Aspekt vun der EDGE Initiativ ass säi Fokus op experimentell Léieren. D'Studenten hunn d'Méiglechkeet un real-Welt Projeten ze schaffen a sech mat Industriepartneren ze engagéieren, wat hinnen erlaabt hir Wëssen a praktesche Situatiounen ëmzesetzen. Dës praktesch Approche hëlleft hir Fäegkeet z'entwéckelen, analyséieren, strategesch an informéiert Entscheedungen an engem dynamesche digitalen Ëmfeld ze treffen.

D'EDGE Initiativ erkennt och d'Wichtegkeet vun Zesummenaarbecht an interdisziplinärem Denken. Andeems de Studenten aus verschiddenen Hannergrënn zesummebréngt, wéi zum Beispill Geschäft, Ingenieur, an Informatik, encouragéiert de Programm cross-disziplinär Zesummenaarbecht an den Austausch vun Iddien. Dëst fördert eng holistesch Approche fir d'Problemléisung an erméiglecht de Studenten komplex digital Erausfuerderunge vu ville Perspektiven unzegoen.

Insgesamt ass d'EDGE Initiativ an der D'Amore-McKim School of Business en innovative Programm deen de Besoin fir Geschäftsfachleit erkennt, déi effektiv d'digitale Landschaft navigéiere kënnen. Duerch d'Kombinatioun vun Technologie, Operatiounsfuerschung, a Versuergungskettenmanagement, preparéiert de Programm Studenten op erfollegräich Karriären an enger séier verännerter digitaler Welt.

