Äthiopien huet e wesentleche Schrëtt geholl fir digital IDen z'adoptéieren mat der Auswiel vu Madras Security Printers Private Limited als säin Drockpartner. D'Firma krut en $ 300,000 Kontrakt fir 1 Millioun digital IDen ze produzéieren, bekannt als Fayda. Dës IDen enthalen biometresch Informatioun fir ethiopesch Bierger z'authentifizéieren an hiren Zougang zu ëffentleche Servicer ze erliichteren, souwéi d'Fäegkeet hir Identitéit z'iwwerpréiwen wann Dir Bankkonten opmaacht.

En aneren entscheedende Aspekt vum digitalen ID System deen berücksichtegt gëtt ass de Kontrakt fir Datelagerung. Wärend der Testphase goufen de biometresche Motor vun Tech5 an d'Digital ID Emissioun Software getest, entspriechend dem digitalen Identitéitsgesetz dat erfuerdert sécher gutt organiséiert perséinlech Donnéeën an enger designéierter Datebank ze späicheren.

De Start vum Fayda ID Aschreiwungsprozess am Joer 2022 markéiert den Ufank vum Äthiopien National Identity Program. Iwwer 1.4 Milliounen Äthiopier si scho fir d'Fayda ID registréiert, déi als Grondidentifikatiounsdokument vum Land fir Identitéitsverifizéierung déngt.

De Moment ass déi meescht adoptéiert Form vun Identifikatioun an Äthiopien d'Kebele ID, haaptsächlech benotzt fir eng Persoun hir Wunnsëtz unzeginn. Dës ID, zesumme mat aner funktionell Identifikatiounsdokumenter wéi Führerschäiner an international Päss, gëtt benotzt fir d'Identitéit vun engem Individuum z'iwwerpréiwen.

Am Mäerz 2023 huet Äthiopien d'Digital Identity Proclamation Bill a Gesetz ugeholl, an aner afrikanesch Natiounen wéi Kenia an Uganda bäitrieden an en digitalen Identifikatiounssystem. D'Gesetzgebung deckt wesentlech Aspekter wéi Aschreiwungsprozeduren, Authentifikatiounsservicer, Datesécherheet, Privatsphärschutz a juristesch Konsequenze fir Verstéiss. Dës Beweegung zielt den ID System ze moderniséieren an d'Inklusivitéit an Äthiopien ze förderen.

Ausserdeem plangt d'Nationalbank vun Äthiopien, an Zesummenaarbecht mam National Identity Program, d'Fayda digital ID fir all Banktransaktiounen ze benotzen. Dës Initiativ erfuerdert Bankclienten u Bord mat hirer Fayda ID ze benotzen, doduerch d'Bankoperatioune streamlinéieren an e méi effiziente System opzebauen.

Mëttlerweil ass Kenia och um Wee fir säin eegenen digitale ID System ze lancéieren. Déi kommend digital IDen wäerte fortgeschratt Sécherheetsfeatures wéi Iris a Gesiichtsbiometrie weisen, souwéi Fangerofdrock Identifikatioun. Dës digital IDen ersetzen de virdru gescheiterte Huduma Namba Programm deen am 2018 gestart gouf.

Als Conclusioun markéiert d'Wiel vu Madras Security Printers Private Limited als Produzent vun digitale IDen an Äthiopien e bedeitende Meilesteen op der Rees vum Land a Richtung en digitale Identifikatiounssystem. Mat der Ëmsetzung vun digitalen IDen wäerten d'Äthiopier e verstäerkten Zougang zu ëffentleche Servicer a verbessert Effizienz an der Bankoperatioun hunn.

