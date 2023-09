World Languages ​​and Digital Humanities Meet-Up Returns to the University of Arkansas

De World Languages ​​and Digital Humanities Studio op der University of Arkansas ass begeeschtert fir de Retour vum Digital Humanities Meet-Up matzedeelen. D'Evenement fënnt am Atelier am JB Hunt Center de 14. September vun 4-5 Auer statt.

Wärend der Ouverture DH Meet-Up, Fakultéit a Graduéierter Studenten aus dem Departement fir Weltsproochen, Literaturen a Kulturen weisen hir Projeten déi Weltkulturen an digital Technologie kombinéieren. D'Participanten kënnen erwaarden Presentatiounen iwwer verschidden Themen ze gesinn, sou wéi 360 Fotografie, interaktiv virtuell Touren vun antike Siten, Touchscreen Paleographie Lektioune fir mëttelalterlech Franséisch ze léieren, an déi innovativ Notzung vun digitale Tools am Klassesall.

No der Manifestatioun gëtt et eng Receptioun am WLDH Studio, wou d'Participanten d'Méiglechkeet hunn ze vernetzen an iwwer d'Projeten ze diskutéieren.

Déi zweet DH Meet-Up vum Mount fënnt den 28. September vun 11 bis 12 Auer statt. Dëst beinhalt Virschléi fir Finanzéierung, potenziell Coursen a Léierunitéiten. Mëttegiessen gëtt vum Studio no dësem Event gesuergt.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

