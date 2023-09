Rumeuren ronderëm Nintendo's Next Console Surge bei Gamescom

By

Rumeuren hunn iwwer Nintendo seng héich erwaart nächst Konsol gedréint, mat Gamescom e grousse Katalysator fir Spekulatiounen. Vill Medien hu gemellt datt d'Entwéckler en exklusiven Abléck vum Nintendo Switch Nofolger beim Event de leschte Mount kruten, wat d'Erwaardung bei de Fans fërdert.

Och wann Nintendo knapps iwwer dës Rumeuren bliwwen ass, hu verschidde Quelle lues a lues méi Informatioun opgedeckt iwwer wat potenziell bei Gamescom stattfonnt huet. Digital Foundry huet e Video verëffentlecht, deen d'Rumeuren beliicht huet, zousätzlech Detailer liwwert. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt d'Informatioun diskutéiert baséiert op Secondhand Quellen a sollt mat Vorsicht geholl ginn.

Laut Berichter vun Eurogamer a VGC gëtt den T239 Nvidia SoC gegleeft déi virgesinn Hardware fir déi nei Konsol ze sinn. Dëst alignéiert mat fréiere Leckage vun Nvidia selwer. Zousätzlech gouf virgeschloen datt de Breath of the Wild Demo op 4K / 60fps mat DLSS Technologie leeft, déi beandrockend Fäegkeeten vun der Hardware ze weisen.

D'Matrix Demo, déi fortgeschratt Ray Tracing Technologie huet, profitéiert vun der Nvidia superior Hardware am Verglach zum AMD. Et gëtt spekuléiert datt DLSS 3.5, mat der Ausgrenzung vun der Frame Generatioun, fir d'Demo benotzt gouf. Bedenkt datt d'Fortschrëtter vun Unreal Engine 5 an de leschten zwee Joer gemaach goufen, gëtt erwaart datt de Motor méi skalierbar a kompatibel ass mat der neier Konsole.

Béid Nvidia an Epic Games hunn en Interesse fir sécherzestellen datt Unreal Engine 5 zougänglech an adaptéierbar ass fir de Switch 2. Epic Games wëlle net de potenziellen Erfolleg vun hirem Motor op enger Plattform sou populär wéi den Original Switch limitéieren, während Nvidia zielt fir hir modernste DLSS a Ray Tracing Fäegkeeten ze weisen.

Wärend d'Rumeuren ronderëm Nintendo seng nächst Konsol spannend sinn, ass et wichteg se mat Skepsis unzegoen bis déi offiziell Bestätegung gëtt. Wéi och ëmmer, dës Rumeuren bidden e puer spannend Abléck an wat d'Zukunft vum Nintendo Gaming kann halen.

