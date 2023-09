Digital Couponen: D'Erhéijung vun de Spueren an der digitaler Ära

Digital Couponen gewinnt Popularitéit wéi méi Leit vun traditionellen Zeitungen iwwerginn. Mam Réckgang vun Zeitungsabonnementer ass d'Bequemlechkeet vun digitale Couponen offensichtlech ginn. Händler wéi Publix ëmfaassen Technologie andeems se Spueren duerch hir mobil App a Programm, Club Publix, ubidden. Shoppers kënnen elo Reduktiounen mat hiren Telefonen oder Telefonsnummeren zougräifen, wat d'Bedierfnes fir Pabeier Couponen eliminéiert.

D'Hannah Herring vu Publix seet: "Ech mengen, wéi d'Technologie ronderëm kënnt, gesi mir definitiv en Uptick an der digitaler Couponverbrauch." Ee vun de Virdeeler vun digitale Couponen ass d'Bequemlechkeet déi se ubidden. Gone sinn d'Deeg vun der Sich no falsche Pabeier Couponen oder Suergen wa se am Auto bliwwen sinn. Elo kënnen Shoppers hir Couponen einfach op hiren Telefonen verfügbar hunn.

Händler hunn och d'Virdeeler vun digitale Couponen unerkannt fir de Potenzial fir Bedruch ze reduzéieren. Andeems Dir Clienten encouragéiert fir guttgeheescht Couponen op Store Apps ze benotzen, reduzéiert de Risiko vu betrügeresche Couponverbrauch. D'Breanne Benson, bekannt als "Bree The Coupon Queen", erkläert: "Wann d'Geschäfter ufänken vill Suen ze verléieren, da musse se mat Couponen am Allgemengen zoumaachen."

Interessanterweis ass Couponing net méi op eng spezifesch demographesch limitéiert. Leit vun all Alter an Hannergrënn sinn interesséiert an der Konscht vun Couponing. Benson verroden: "Ech mengen, ech hunn Leit op der Uni, déi mäi Programm huelen a léiere wéi ee Coupon mécht. Ech hu Leit, déi op engem fixen Akommes pensionéiert sinn, huelen mäi Programm a léiere wéi ee Coupon. Déi eeler Generatiounen adaptéiere sech un d'Benotzung vun digitale Couponen, ugezunn duerch d'Liichtegkeet an d'Bequemlechkeet vu Smartphones an Apps.

Digital Couponen bidden och e Virdeel iwwer traditionell Pabeier Couponen - Anonymitéit. E puer Leit kënne sech beurteelt fillen wann se Pabeierbongen benotzen, wat se féiert fir se ze vermeiden. Wéi och ëmmer, mat digitale Couponen kënnen Shoppers diskret spueren ouni sech iwwer d'Meenunge vun aneren ze këmmeren.

Egal ob Dir gewielt hutt mat traditionellem Ausschnëtt ze bleiwen oder fir d'Bequemlechkeet vun digitale Couponen entscheeden, d'Strategie fir ze spueren bleift zäitlos. De Schlëssel ass ze léieren wéi een organiséiert gëtt, Deals am Viraus ze plangen an d'Spuer ze maximéieren. Also, d'nächst Kéier wann Dir akaft, betruecht den digitale Couponing Trend matzemaachen a kuckt Är Spuer wuessen.

