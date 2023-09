Zopa erhéicht £ 75m u Finanzéierung fir de Wuesstum ze beschleunegen an déi bescht Bank vu Groussbritannien ze ginn

Digital Bank Zopa huet £ 75 Milliounen ($ 95 Milliounen) am Tier 2 Kapital als Deel vu senger lafender Wuesstumsstrategie geséchert. D'Finanzéierung gëtt benotzt fir dem Zopa seng Expansiounspläng z'ënnerstëtzen a seng Positioun als Premier Bank vu Groussbritannien ze verstäerken. Dës lescht Kapitalinjektioun bréngt den Total vun der Zopa Bank op £ 530 Milliounen erop, mat £ 150 Milliounen eleng am Joer 2023 geséchert.

D'Zopa Bank huet Unerkennung kritt fir seng innovativ Offeren, déi Zil hunn d'finanziell Gesondheet vun de Clienten ze verbesseren an Zougang zu kompetitiv Präisser Kreditt ze bidden. D'Servicer vun der Bank enthalen Maartféierend Spuerprodukter, Tools fir Clienten ze hëllefen d'Kreditkaartsaldo méi séier erofzebezuelen, an AI-ugedriwwen Underwriting Modeller déi exzellent Kredittleistung bewisen hunn.

De CEO Jaidev Janardana huet d'Bedeitung vun dëser Finanzéierungsronn ervirgehuewen, a behaapt datt et d'finanziell Leeschtung vun der Zopa Bank validéiert a staark Investisseur Vertrauen a säi Wuesstumspotenzial weist. Ausserdeem déngen d'Fongen als Ënnerstëtzung vum Zopa sengem verantwortlechen an nohaltege Geschäftsmodell, souwéi seng Visioun fir déi bescht Bank a Groussbritannien ze bauen.

Am Géigesaz zu ville Fintech Firmen an E-Money Institutiounen, huet d'Zopa Bank eng Banklizenz, déi se un déiselwecht Reguléierungsnormen ënnerleet wéi traditionell High Street Banken. Dëst garantéiert datt Clientsdepositioune vum Financial Services Compensation Scheme bis zu £ 85,000 geschützt sinn. Zopa Bank huet och reglementéiert Buy Now Pay Later (BNPL) a Smart ISA Produkter agefouert, déi verantwortlech Alternativen zu existente Servicer ubidden.

Zënter senger Start am Joer 2020 huet d'Zopa Bank bedeitend Depositioune ugezunn, iwwer £ 2 Milliarde u perséinleche Prêten guttgeheescht an 470,000 Kreditkaarten erausginn. Et huet de Moment en beandrockende Netto Promoter Score vun 82, e Schlësselindikator fir d'Zefriddenheet vun de Clienten. Mat senger rentabeler Fondatioun erwaart d'Zopa Bank 5 Millioune Clienten bis 2027 ze servéieren.

Den Erfolleg vun der Zopa Bank gouf unerkannt duerch Auszeechnunge wéi "Bank vum Joer" bei den 2022 AltFi Awards, zousätzlech datt se als "Best Personal Loan Provider" a "Best Credit Card Provider" bei de fréiere British Bank Awards benannt ginn. Dës lescht Finanzéierungsronn positionéiert Zopa Bank fir weider Wuesstum an Erfolleg am digitale Bankesecteur.

Definitiounen:

- Tier 2 Kapital: bezitt sech op d'Ergänzungskapital vun enger Bank, déi zousätzlech Dämpfung géint finanziell Risiken ubitt an hëlleft seng Solvabilitéit a Stabilitéit ze garantéieren.

- AI (Kënschtlech Intelligenz): D'Simulatioun vun der mënschlecher Intelligenz a Maschinnen déi programméiert sinn fir ze denken a léieren wéi Mënschen.

- BNPL (Buy Now Pay Later): Eng Bezueloptioun déi de Konsumenten erlaabt Akeef ze maachen an d'Bezuelung bis zu engem spéideren Datum ze verzögeren, dacks Zënsfräi oder mat fixe Bezuelpläng.

- Net Promoter Score (NPS): Eng Metrik déi benotzt gëtt fir Clientloyalitéit an Zefriddenheet ze moossen baséiert op Äntwerten op d'Fro, "Wéi wahrscheinlech sidd Dir dëse Produkt / Service un e Frënd ze recommandéieren?" NPS rangéiert vun -100 bis +100, mat méi héije Partituren déi méi grouss Client Zefriddenheet uginn.

Quellen: Keng URLe geliwwert.