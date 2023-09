Den Orchard astellen en Digital Account Manager fir UK DSPs

Den Orchard, eng féierend Musekverdeelungsfirma, sicht en Digital Account Manager fir Schlësselrelatioune mat UK Digital Service Provider (DSPs) wéi Apple, Amazon a VEVO ze managen. D'Roll involvéiert enk Zesummenaarbecht mat Labelmanagement a Marketingteams fir zwéngend Inhaltskampagnen fir Kënschtler an Etiketten ze kreéieren, souwéi d'Gestioun vun alldeegleche Bezéiunge mat digitale Händler.

D'Verantwortung beinhalt d'Pitching fir Playlistplazen a kollaborativ Marketingkampagnen, wéi och d'Bezéiungen mat digitale Händler z'erhalen andeems Dir Reuniounen, Eventer an Optrëtter deelhëllt. Zousätzlech wäert den Digital Account Manager de Verëffentlechungsplang prioritär an analyséieren fir d'Bedierfnesser vun Etiketten a Kënschtler z'erreechen, an d'Analyse an d'Resultater zréck un d'Akteuren kommunizéieren.

Den ideale Kandidat soll iwwer zwee Joer Museksindustrie Erfahrung hunn, e staarkt Wëssen iwwer féierend digital Retail Plattformen, an e gutt Verständnis vun der Verkafsstrategie. Kommunikatiounserfarung mat Retailkonten oder digitale Marketingplattforme gëtt bevorzugt, zesumme mat exzellente Kommunikatiounsfäegkeeten, en am-Déift Verständnis vun der Social Media Landschaft, a staark analytesch Fäegkeeten. Bekanntheet mat Excel, PowerPoint a Word ass och erfuerderlech.

Den Orchard bitt eng Geleeënheet fir zu der kreativer Rees op enger globaler Bühn bäizedroen, mat engem modernen, diversen an innovativen Aarbechtsëmfeld. Si bidden och Investitiounen a Léieren an Entwécklung, souwéi eng Rei vu Virdeeler wéi privat medizinesch Ofdeckung, e generéise Pensiounsschema, Liewensversécherung, an Akommesschutz.

Iwwer The Orchard:

The Orchard ass eng Pionéieraarbecht Musek, Video, a Film Verdeelung Firma, an engem Top-Ranking Multi Channel Network operéiert weltwäit. Hir holistesch Approche fir Verkaf a Marketing, kombinéiert mat industrieféierend Technologie an Operatiounen, verstäerkt d'Erreeche an d'Recetten iwwer digital, kierperlech a mobil Outlets. Gegrënnt am 1997, The Orchard erlaabt Geschäfter a Creatoren an der Ënnerhalungsindustrie.

