Dhruv Consultancy Services Limited séchert Kontrakt fir Autobunnsprojet zu Maharashtra

Dhruv Consultancy Services Limited huet eng 1.33% Erhéijung vun hirem Aktiewäert erlieft no der Ausstellung vun engem Letter of Award (LOA). D'LOA gëtt der Firma d'Méiglechkeet fir Berodungsservicer fir onofhängeg Ingenieursservicer während der Operatiouns- an Ënnerhaltphase vum Véier-Laning-Projet op der Sangli-Solapur Sektioun vun der nationaler Autobunn-166 (NH-166) zu Maharashtra ze bidden.

De LOA gouf vum Büro vum Chief General Manager a Regional Officer Mumbai vun der National Highways Authority of India (NHAI) erausginn. Ënnert dem Hybrid Annuitéitsmodell spant de ausgezeechente Projet eng Längt vun 194.644 Kilometer vu Km. 182/556 zu Km. 378/100 am Staat Maharashtra.

De Gesamtwäert vum Kontrakt ass op Rs 9.90 Crore gesat ausser GST, an et huet eng Kontraktperiod déi iwwer 60 Méint verlängert. D'Nouvelle vun dësem Kontrakt huet d'Aktie vun der Dhruv Consultancy Services Limited ëm 1.33% op ₹57 um 3.22 Auer op der Bombay Bourse erop bruecht.

Dëse Kontrakt ass e bedeitende Meilesteen fir Dhruv Consultancy Services Limited well et weider d'Positioun vun der Firma am Berodungsservicer Secteur etabléiert. D'Expertise an d'Erfahrung vun der Firma beim Ëmgank mat Ingenieursprojeten gi vum NHAI héich geschätzt, wat zu der Auszeechnung vun dësem Projet féiert.

Dhruv Consultancy Services Limited ass engagéiert fir qualitativ héichwäerteg Berodungsservicer ze liwweren an déi glat Operatiounen an Ënnerhalt vun der Sangli-Solapur Sektioun vun NH-166 zu Maharashtra ze garantéieren. Mat sengem Team vun erfuerene Fachleit ass d'Firma gutt ausgestatt fir d'Erausfuerderunge vum Projet ze verschaffen an d'Resultater fristgerecht ze liwweren.

