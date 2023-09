De Potenzial vum Switch 2: Erwaardungen managen

Déi rezent Demos vum Upëff vum Switch 2 bei Gamescom hunn d'Spekulatioun iwwer d'Hardware a seng Fäegkeeten entzündegt. Wärend déi nei Konsole erwaart gëtt e wesentlechen Upgrade iwwer säi Virgänger ze bidden, ass et wichteg d'Rumeuren mat Vorsicht unzegoen an eis Erwaardungen ze managen.

De Wiessel op eng méi modern Nvidia Architektur mécht spannend Méiglechkeeten fir déi nei Hardware op. Berichter vun The Matrix Awakens lafen op der Zilspezifizéierung Hardware mat DLSS a Ray Tracing hunn der Opreegung bäigefüügt. Wéi och ëmmer, et ass entscheedend ze erënneren datt dëst net automatesch heescht datt d'Handkonsole Leeschtung par par mat enger Xbox Serie S huet.

An der Welt vun der Konsol-Hardware, besonnesch wann et ëm Nintendo kënnt, mussen d'Erwaardungen temperéiert ginn. Leaks a Rumeuren liwweren limitéiert Informatioun a féieren dacks zu falsche Conclusiounen. De Begrëff "Low Information Zone" oder LIZ, präsentéiert vum UFO-Debunker Mick West, bezitt sech op de Mangel u haarde Fakten, déi zu Interpretatioun a Wonschdenken féieren.

Et ass derwäert d'Situatioun ze berücksichtegen wann den Original Switch ugekënnegt gouf. Lecken a Rumeuren iwwer Spiller wéi Doom 2016 an The Witcher 3, déi op d'Konsol kommen, schéngen zu där Zäit onheemlech. Wéi och ëmmer, wann dës Spiller schlussendlech um Switch verëffentlecht goufen, gouf et kloer datt d'Hardware méi fäeg war wéi ufanks ugeholl. Ähnlech Mëssverständnis kéinte mat der rumoréierter Demo vun The Matrix Awakens op Switch 2 entstoen.

Och wann et méiglech ass datt de Bericht wouer ass, no Epic Games seng Expertise, bleiwen déi aktuell Fäegkeeten vun der Konsol ze gesinn. De mobilen Prozessor a wéi Epic Games hir Aarbecht optimiséiert huet fir et wäert schlussendlech d'Performance bestëmmen. Vergläicher mat Konsol a PC Demos vun The Matrix Awakens solle mat Vorsicht ugesi ginn, berécksiichtegt wéi Spiller wéi Doom 2016 an The Witcher 3 op der Original Switch am Verglach mat hiren PS4 Géigeparteien gaangen sinn.

D'Zesummenaarbecht mat Nvidia bréngt Virdeeler fir de Switch 2, wéi Technologien wéi DLSS a verbesserte Ray Tracing. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt d'Konsol nach ëmmer Kraaftbegrenzt wäert sinn am Verglach mat traditionelle Konsolen. Och wann et AMD-baséiert Systemer besser ka maachen, ass et onwahrscheinlech mat der Leeschtung vun der Xbox Serie S ze passen wéinst de Beschränkungen vun der mobiler Hardware.

Als Conclusioun ass de Potenzial vum Switch 2 spannend, awer et ass entscheedend fir Erwaardungen ze managen. Déi rumoréiert Demos a Fortschrëtter an der Technologie weisen villverspriechend Méiglechkeeten un, awer bis mir konkret Informatioun an praktesch Erfahrung hunn, ass et wichteg d'Fäegkeeten vun der Konsol net ze iwwerdreiwen.

