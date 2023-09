En Entwéckler deen um Starfield geschafft huet, Delaney King, huet viru kuerzem Abléck geliwwert firwat d'Personnagen am Spill e liewenslosen Erscheinungsbild hunn. King, e Charakter an Tech Kënschtler, dee virdru u populäre Titele wéi Dragon Age a God of War geschafft huet, huet erkläert datt d'Thema mam Orbicularis oculi Muskel läit.

An engem Twitter-Thread huet de King beschriwwen wéi den Orbicularis oculi Muskel verantwortlech ass fir sech ze kontraktéieren wann eng Persoun lächelt, wat als "Duchenne Laachen" oder e richtegt Laachen bekannt ass. Wéi och ëmmer, am Starfield, kontraktéiert dëse Muskel net voll, wat zu Laachen resultéiert déi gefälscht erschéngen. King verglach dës Aart vu Laachen mat deem vum Anthony Starr an der TV Serie The Boys portraitéiert.

De King huet och den András Arató referenzéiert, bekannt fir de "Hide the Pain Harold" Meme, deem seng Orbicularis oculi och net wäit dréit, och mat engem echte Laachen. Dëse Mangel u Muskelkontraktioun erstellt e Laachen deen onnatierlech erschéngt an ass e populäre Meme um Internet ginn.

D'Kombinatioun vun der onkomplett Kontraktioun vum Orbicularis oculi Muskel an dem Versoen, d'Uewerwäiss vun den Aen mat dem ieweschten Aen ze decken, resultéiert am grujeleg Look vun den NPCs am Starfield. King huet virgeschloen datt dës Themen duerch manuell Tweaks behandelt kënne ginn fir d'Gesiichtsausdréck vun de Personnagen ze verbesseren an se méi realistesch ze maachen.

Wéi och ëmmer, realistesch Gesiichter a Videospiller kreéieren ass eng Erausfuerderung, wéi de King unerkannt huet. Et erfuerdert Koordinatioun tëscht verschiddenen Departementer an en déiwe Verständnis vun der mënschlecher Gesiichtsanatomie, Ausdréck a visuelle Kommunikatiounsstécker.

Trotz de Schwieregkeeten war Starfield e grousse Succès fir Bethesda, mat iwwer sechs Millioune Spiller zënter hirem Start. D'Spill huet och Opmierksamkeet kritt fir seng verstoppte Referenzen op aner Spiller a seng beandrockend Physik. Iwwerdeems d'NPC Gesiichter beonrouegend kënne sinn, hunn déi immersiv Rollespiller Quests an interessant Personnagen Starfield eng faszinéierend Erfahrung fir vill Spiller gemaach.

