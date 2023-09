Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Verwandelt Anime an e Mario Party-Style Spill

Déi populär Anime Serie, Demon Slayer, soll en neit Videospill mam Numm Demon Slayer erausbréngen: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! fir den Nintendo Switch. Am Géigesaz zu den typeschen Anime-Kampfspiller, kritt dësen e Mario Party-ähnleche Brietspillformat.

Ähnlech wéi Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! ass e Véier-Spiller Party-Spill dat verschidde Mini-Spiller enthält. D'Spiller wäerte Wierfel rullen fir iwwer d'Fliesen vun engem Brietspill ze réckelen an a lëschteg Spiller engagéieren wéi ze roden an wéi eng Këscht Nezuko, ee vun de Personnagen, sech verstoppt. Wéi och ëmmer, d'Spill enthält och en Nuetszyklus wou d'Spiller Dämonen fannen an eliminéieren mussen , wat mat der Anime Serie konsequent ass.

Wärend den Nezuko op en ënnerstëtzende Charakter am Spill ofgeleent gëtt, kënnen d'Spiller wielen als Protagonist Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, an néng Hashira Memberen ze spillen. D'Spill zielt eng erhuelsam Erfarung fir Fans vun der Serie ze bidden andeems se vertraut Personnagen an engagéierend Spillsaach integréiert.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! ass déi zweet Videospilladaptatioun vun der Demon Slayer Serie nom Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, en Arena Fighter entwéckelt vum CyberConnect2. Dat zukünftegt Spill gëtt erwaart op der japanescher eShop am Joer 2024 erauszekommen, an eng englesch Verëffentlechung kann kuerz duerno verfollegen, baséiert op der Lokalisatioun vum fréiere Spill.

Am Allgemengen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! bréngt d'Welt vum Demon Slayer zum Liewen an engem eenzegaartege Mario Party-Stil Spill, bitt de Fans en neie Wee fir déi beléifte Serie ze erliewen.

