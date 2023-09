By

Deity, de féierende Fournisseur vun Audioausrüstung, huet eng ëmfaassend Lëscht vun Operatiounsfrequenzen fir hiren Upëff vum THEOS Digital Wireless Microphone System verëffentlecht. Dës Lëscht erlaabt d'Benotzer ze bestëmmen wéi eng Frequenzen a verschiddene Länner ënnerstëtzt ginn an déi erwaart RF Kraaftniveauen an hire spezifesche Beräicher.

Dës Informatioun einfach verfügbar ze hunn ass onheemlech nëtzlech fir Professionnelen an der Audioindustrie. Et hëlleft hinnen déi gesetzlech Viraussetzunge fir THEOS drahtlose Sender ze bedreiwen ze verstoen an z'identifizéieren ob zousätzlech Lizenzen erfuerderlech sinn fir aner Ausrüstung bannent dësen Frequenzen ze benotzen.

Mat der ëmmer méi grousser Nofro fir drahtlose Audiosystemer ass et entscheedend präzis Wëssen iwwer verfügbare Frequenzen ze hunn wann Dir Produktiounen oder Live Eventer plangt. Dem Deity seng Lëscht entsprécht dëse Besoin, bitt eng wäertvoll Ressource fir Audiofachleit weltwäit.

Andeems Dir dës Operatiounsfrequenzen ubitt, erméiglecht d'Gottheet d'Benotzer fir lokal Reglementer ze respektéieren an hir drahtlose Mikrofonopstellungen ze optimiséieren. Dëst garantéiert eng nahtlos an interferenzfräi Audioiwwerdroung, verbessert d'Gesamtproduktiounsqualitéit.

Dem Deity säin Engagement fir eng breet Palette vun Frequenzen a verschiddene Länner z'ënnerstëtzen, weist hir Engagement fir déi divers Bedierfnesser vun hirer globaler Clientsbasis ze treffen. Dësen Niveau vun Transparenz an Informatiounsaustausch ass net nëmme gutt, mee verstäerkt och dem Gott seng Positioun als zouverléissege Fournisseur vun Audioléisungen.

Als Conclusioun ass dem Gott seng Verëffentlechung vun Operatiounsfrequenzen fir THEOS Digital Wireless Mikrofonsystem eng bedeitend Entwécklung an der Audioindustrie. Dës ëmfaassend Ressource equipéiert Professionnelen mat dem Wëssen erfuerderlech fir hir drahtlose Audiosystemer legal an effektiv a verschiddene Länner ze bedreiwen. Andeems hien dës Informatioun ubitt, verstäerkt Gottheet säin Engagement fir d'Zefriddenheet vun de Clienten a stäerkt seng Positioun als e féierende Spiller am Audioausrüstungsmaart.

Source: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com