D'Kraaft vun dezentraliséierter digitaler Identitéit beim Schutz vun der perséinlecher Informatioun

E Whitepaper publizéiert vum CompTIA, der Nonprofit Associatioun fir d'IT Industrie an d'Aarbechtskräften, entdeckt d'Entstoe vun dezentraliséierter digitaler Identitéit als e robusten Tool fir perséinlech Informatioun ze schützen. De Whitepaper, mam Titel "Dezentraliséierter Digital Identitéit & Selbstsouveränitéit" a produzéiert vum CompTIA Blockchain a Web3 Advisory Council, verdreift wéi dës Approche d'IT Sécherheet nei formt, Individuen an Organisatiounen mat méi Privatsphär a Kontroll iwwer hir Informatioun empoweréiert.

Managed Service Provider (MSPs) ginn encouragéiert sech mat dezentraliséierter digitaler Identitéitserkennung vertraut ze maachen fir equipéiert ze sinn fir hir Clienten ze hëllefen hir Sécherheet a Privatsphär ze verbesseren. Grouss Organisatiounen hunn dës Method schonn ugeholl fir perséinlech Donnéeën ze sécheren, a kleng a mëttelgrouss Betriber ginn erwaart nozegoen. Als Technologiepartner a Fournisseur wäerten MSPs eng entscheedend Roll spillen fir Organisatiounen an dësem Iwwergang ze guidéieren an z'ënnerstëtzen.

De Whitepaper erkläert datt dezentraliséierter digitaler Identitéit digital Umeldungsinformatiounen enthält, bekannt als verifizéierbar Umeldungsinformatiounen (VC), an engem VC Portemonnaie gespäichert. De Portemonnaie ass mat engem PIN oder Passphrase geschützt a gëtt voll vum Benotzer kontrolléiert. Andeems Dir dezentraliséierter digitaler Identitéit benotzt, bleift d'Informatioun vun engem Individuum verschlësselt bis se wielen se ze deelen. Wann Dir deelt, gëtt nëmmen e Beweis Token, net de komplette Informatiounsrekord, dem Empfänger geliwwert.

De Wes Jensen, Co-President vum Blockchain Advisory Council a Partner bei 21Packets, betount datt dezentraliséierter digitaler Identitéit souwuel Individuen wéi Organisatiounen erlaabt méi Kontroll iwwer hir Online Informatioun a Bezéiungen ze hunn, wärend och eng verstäerkte Sécherheet a Privatsphär garantéiert.

De Whitepaper enthält vill Real-Welt Beispiller vun dezentraliséierter digitaler Identitéitsapplikatioune, déi Beräicher wéi Akafen, Beschäftegung, Regierungsservicer, Educatioun, Finanztransaktiounen a Gesondheetsariichtung spann. Et betount d'Potenzial fir Individuen an Organisatiounen fir hir Informatioun ze iwwerhuelen an hir Privatsphär an dësen Domainen ze schützen.

De CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council déngt als Plattform fir Gedanke Leader an Innovateuren ze entdecken wéi d'Entreprisen d'Blockchain Technologie kënne profitéieren. Mat Memberen aus verschiddenen Hannergrënn ënnersicht de Conseil seng Uwendungen an Impakt a verschiddene Secteuren, dorënner Versuergungsketten, Softwareentwécklung, legal, Marketing, Educatioun, a B2B / B2C Organisatiounen.

Quellen: CompTIA