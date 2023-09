National Gespréich néideg op Digital Pound, seet Bank of England Offiziell

By

Sarah Breeden, den Adjoint Gouverneur designéierte vun der Bank of England, huet fir en "national Gespréich" opgeruff fir ze bestëmmen ob mat der Entwécklung vun enger digitaler Versioun vum Pound weiderzekommen. Breeden betount d'Noutwennegkeet fir Bedenken iwwer Privatsphär an aner Besuergnëss mat enger digitaler Währung assoziéiert ze adresséieren.

Wärend hirem Zeegnes virun der Schatzkammerkommissioun am Parlament huet d'Breeden festgehalen, datt de potenziellen Impakt op d'Finanzstabilitéit e weidere wichtege Problem ass, wann een d'Ëmsetzung vun engem digitale Pound berücksichtegt.

Wéi d'Benotzung vun digitale Währungen weltwäit weider eropgeet, ënnersicht Zentralbanken d'Méiglechkeet hir eege digital Währungen auszeginn. Bekannt als Zentralbank Digital Währungen (CBDCs), dës digital Versioune vun der traditioneller Fiat Währung wäerte vun der Zentralbank vun engem Land kontrolléiert ginn.

Wärend CBDCs potenziell Virdeeler ubidden wéi verbesserte Bezuelsystemer a finanziell Inklusioun, ginn et och verschidde Bedenken déi virsiichteg berücksichtegt musse ginn. Privatsphär ass ee vun de wichtegste Bedenken, well d'Digitaliséierung vun de Währungen Froen opwerft iwwer d'Quantitéit vu perséinlechen Donnéeën, déi fir Zentralbanken zougänglech wieren.

Zousätzlech muss d'finanziell Stabilitéit suergfälteg bewäert ginn ier Dir en digitale Pound implementéiert. Et ass essentiell fir potenziell Risiken ze bewäerten wéi Cyber ​​​​Bedrohungen, Geldwäsch, an den Impakt op d'Währungspolitik Iwwerdroung.

Dem Breeden säin Opruff fir en "national Gespréich" ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Bedeelegung vun der Ëffentlechkeet am Entscheedungsprozess. D'Entwécklung vun engem digitale Pound géif verschidden Akteuren beaflossen, dorënner Geschäfter, Konsumenten a Finanzinstituter. Dofir ass et entscheedend all Bedenken a Besuergnëss unzegoen fir e glaten Iwwergang ze garantéieren.

