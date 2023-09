Noel Edmonds Spotted hannert dem Comptoir am Somerset Café

Den Noel Edmonds, bekannt fir seng Roll als Host vun Deal or No Deal, gouf viru kuerzem a Groussbritannien mat enger iwwerraschender Karriärwiessel gesinn. D'Fernsehlegend huet e Besuch am Victoria Park Community Cafe zu Frome, Somerset, wou hien decidéiert eng Hëllef ze léinen andeems hien de Client selwer servéiert.

De Café, dee vun der Cultivating Community bedriwwe gëtt a vu Fräiwëlleger besat gëtt, huet e ganz Opreegung erlieft wéi den Noel en Optrëtt. D'Caféfräiwëlleg Sherry Anne Downes huet gedeelt datt d'Clienten opgereegt waren him ze gesinn an den Noel war glécklech ob si gefrot huet ob hien hannert de Comptoir wollt kommen.

Och wann et ausgesäit wéi wann den Noel eng potenziell Karriärännerung ënnersicht, huet hien d'Offer vun engem reguläre Gig am Café ofgeleent. Dëst war wéinst der Distanz tëscht senger aktueller Residenz an Neuseeland a Groussbritannien. Noel a seng Fra Liz sinn op Neuseeland am Joer 2019 geplënnert an hunn zënterhier verschidden Eegeschafte kaaft, dorënner een mat engem Café.

Dem Noel säin Interessi am Gemeinschaftscafé staamt vu senger eegener Erfahrung mat engem Café an Neuseeland. Hien huet Gespréicher mat de Mataarbechter iwwer hir Etablissement engagéiert an huet och iwwer seng eegen Entreprise geschwat.

Et gëtt ugeholl datt dem Noel säi Besuch zu Groussbritannien duerch d'Gebuert vu senger Duechter Alice säi Puppelchen gefuer ass. Hie bleift gemellt zu Bude, Cornwall, wat no bei senger Duechter wunnt. Den Noel huet véier Duechtere vu sengem fréiere Bestietnes, an hien ass de Moment mat der Liz bestuet zënter 2009.

Quell: Somerset Live