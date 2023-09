Dbrand enthüllt Arachnoplates, eng stilvoll Alternativ zu Sony's Spider-Man PS5 Covers

D'kanadesch Firma Dbrand huet eng nei Alternativ zu Sony's ausverkaafte Spider-Man 2 Konsoldeckele fir d'PlayStation 5 (PS5) agefouert. D'Arachnoplates vun der Firma bidden e méi visuell markant Design, deen e grafesche Roman gläicht, mat dem ikonesche Clash tëscht Spider-Man a Venom. Am Géigesaz zu Sony's Placke enthalen Dbrand's Arachnoplates keng Firmelogoen.

Dem Dbrand säi CEO, Adam Ijaz, seet datt de Fokus vun den Arachnoplates op super Ausféierung an Design ass. Am Géigesaz zu verschiddenen Drëtt-Partei-Placken, enthalen d'Arachnoplates keng verstoppte Messagen oder Ouschtereeër déi potenziell den originelle Konsolhersteller beleidegen. D'Arachnoplates wäerte bei $ 65 geprägt sinn, d'selwecht wéi Sony's limitéierter Editioun Placke, awer enthalen net d'Mëtt Haut oder d'Faarfverännerend rout Liichtstreifen. D'Firma plangt d'Arachnoplates am Oktober 20th ze verschécken, bitt gratis Versand un Clienten an den USA a Kanada, mat weltwäiter Versand och verfügbar.

Zousätzlech zu den Arachnoplates verkaaft Dbrand weider seng transparent Retro Darkplates a Jet Black Placke fir den PS5. Wéi och ëmmer, wéinst gesetzleche Contrainten, huet keng vun dësen Optiounen den markanten "Popped Collar" Design deen op Sony's Placke gesi gëtt.

