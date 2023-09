E kloere Fall deen net giel gëtt: Dbrand stellt de "Ghost" Fall vir

Dbrand huet en neie kloere Fall enthüllt mam Numm "Ghost", dee versprécht ni giel ze ginn. Dëse Fall vun der nächster Generatioun kombinéiert Haltbarkeet mat engem schlanken Design a bréngt och MagSafe Kompatibilitéit op Android Apparater, dorënner de Pixel 7 Pro.

Am Géigesaz zu villen anere kloere Fäll um Maart, déi am Laf vun der Zäit giel tendéieren, behaapt Dbrand datt säin Zwee-Toun-Design dëst onméiglech mécht. De Fall huet eng matte schwaarz Grenz fir zousätzlech Grip an ass nëmmen 1.2 mm déck, sou datt et manner voluminös ass wéi dem Dbrand seng aner Fäll. Et bitt och klickt Knäppercher, 10 Féiss Impaktschutz, an déi stäerkste Magnete verfügbar fir MagSafe Support.

Wärend d'Ghost Fäll MagSafe fir iPhones ënnerstëtzen, bréngen se dës Feature och op de Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, a Galaxy S22 Ultra. iPhone Benotzer kënnen tëscht dem iPhone 15 Pro / Max an iPhone 14 Pro / Max Versioune vum Fall wielen.

D'Dbrand Ghost Fäll si bei $ 49.95 geprägt a sinn ab haut ze kafen. Wéi och ëmmer, all Versioune ginn am Oktober geliwwert, mat nëmmen iPhones déi berechtegt sinn fir e Bildschirmschutzbündel.

Mat sengem innovativen Design a MagSafe Kompatibilitéit bitt de Ghost Fall eng Léisung fir déi op der Sich no engem klore Fall deen net giel gëtt. Dem Dbrand säi Versprieche vu Liewensdauer ënnerscheet et vun anere kloere Fäll, sou datt et eng attraktiv Wiel mécht fir Smartphone Benotzer déi no Stil a Schutz sichen.

