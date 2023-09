Entdeckt technologesch Léisunge fir nohalteg Entwécklung ze beschleunegen

Dësen Artikel beliicht d'Bedierfnes fir banebriechend technologesch Léisungen fir d'Erreeche vun den Nohaltege Entwécklungsziler (SDGs) ze beschleunegen. Konkret sinn zwee Ziler duergestallt.

Dat éischt Zil ass technologesch Léisungen z'entwéckelen déi d'Messung, Berichterstattung, Verifizéierung an Zertifizéierung vun SDG Aktiounen erliichteren. Dës Léisunge sinn entwéckelt fir vun UNO Agenturen, lokal Autoritéiten an Zivilgesellschaft benotzt ze ginn. Andeems Dir dës Tools benotzt, kënnen Organisatiounen an Eenzelpersounen hir Fortschrëtter Richtung SDGs verfollegen an dofir suergen datt se e sënnvollen Impakt maachen. Zousätzlech enthalen dës Léisungen Gamification Elementer fir Engagement ze erhéijen an aktiv Participatioun un nohalteg Entwécklung Efforten ze encouragéieren.

Dat zweet Zil ass déi aktuell Global Youth Declaration Action on Sustainable Urbanization ze aktualiséieren. Dës Deklaratioun gouf um World Urban Forum XI ugeholl a bitt e Kader fir global Bierger hir Visioun fir eng nohalteg Zukunft ze artikuléieren. Déi aktualiséiert Deklaratioun wäert "Lokal Pacts for the Future" kreéieren déi direkt a kritesch Bedenken wéi de Klimawandel adresséieren. Duerch dës Pakt kënnen Eenzelpersounen a lokal Gemeinschafte spezifesch Verspriechen an Engagementer maachen fir zu enger nohalteger Urbaniséierung bäizedroen. Dës lokal Pakt wäerten als Kanal fir Biergerengagement déngen a ginn um UN Sommet vun der Zukunft am Joer 2024 presentéiert.

Insgesamt ass d'Zil vun dësen technologesche Léisungen an aktualiséierten Erklärungen de Fortschrëtt Richtung SDGs ze beschleunegen andeems d'Individuen a Gemeinschaften erméiglechen Handlungen ze huelen. Andeems Dir Tools a Kadere fir Miessung, Engagement an Zesummenaarbecht ubitt, zielen dës Initiativen eng méi nohalteg a gerecht Zukunft fir jiddereen ze kreéieren.

Definitiounen:

- Nohalteg Entwécklungsziler (SDGs): eng Rei vu 17 globalen Ziler, déi vun de Vereenten Natiounen am Joer 2015 gegrënnt goufen, fir Erausfuerderunge wéi Aarmut, Ongläichheet a Klimawandel unzegoen.

- Gamification: d'Applikatioun vu Spillelementer a Mechanik, wéi Konkurrenz a Belounungen, op net-Spillkontexter fir Engagement a Motivatioun ze erhéijen.

Quellen:

- Keng URLe geliwwert