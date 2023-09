Déi bescht Tech Deals fir September 8: Xbox Controller, Apple iPad Pro, Power Bank, a Méi

Wann Dir um Maart sidd fir e puer super Tech Deals, kuckt net weider. Mir hunn eng Lëscht vun de beschten Offeren, déi haut verfügbar sinn, zesummegesat, dorënner eng limitéiert Editioun Razer Star Wars Stormtrooper Xbox Controller, Apple iPad Pro Pëllen, eng Power Bank, a méi.

Anker PowerCore Slim 313 10,000mAh Power Bank - $11.54

Wann Dir no enger preiswerter Kraaftbank vun enger zouverléisseger Mark sicht, ass den Anker PowerCore Slim 313 déi perfekt Wiel. Dës schlank Power Bank huet eng Kapazitéit vun 10,000mAh an ass bal déiselwecht Gréisst wéi en iPhone 14, wat et extrem portabel mécht. Et huet verschidde Ports fir ze laden a liwwert bis zu 12W Ladung mat Anker's PowerIQ a VoltageBoost Technologien.

Razer Limited Edition Xbox Series X|S Star Wars Stormtrooper Wireless Controller mat Ladestand - $ 90.12

Fir Star Wars Fans ass dës limitéiert Editioun Xbox Controller e Must-Have. De Razer Star Wars Stormtrooper Limited Edition Xbox Series X Wireless Controller mat Ladestand ass de Moment ze verkafen fir nëmmen $ 90.12, erof vu sengem gewéinleche Präis vun $ 199.99. Dësen offiziell lizenzéierte Controller huet eenzegaarteg Star Wars Artwork a kënnt mat engem passenden thematesche Ladestand mat enger nofëllbarer Batterie.

2021 Apple 12.9 ″ iPad Pro (WiFi) - Vun $ 859.99

Woot bitt super Offeren op fuschneie 2021 Apple iPad Pro Pëllen. Dës Pëllen kommen mat enger voller 1-Joer Apple Garantie, sou wéi wann Dir se aus dem Apple Store selwer kaaft. D'Präisser fänken u bei $ 859.99 fir den 128GB Modell a ginn op $ 999.99 fir den 2TB Modell. Dës Pëllen si perfekt fir Produktivitéit, Ënnerhalung an alles dotëschend.

Skytech Nebula RTX 4060 Gaming PC - $ 849.99

Wann Dir e Gaming PC braucht, ass de Skytech Nebula RTX 4060 eng super Optioun. Dëse PC ass mat enger RTX 4060 GPU ausgestatt, déi ongeféier 10% -20% méi séier ass wéi en RTX 3060. Et ass perfekt fir 1080p Gaming a weist DLSS 3.0 Technologie fir verbesserte Frame Tariffer. Den RTX 4060 ass och energieeffizient, spuert Iech Suen op Är elektresch Rechnung.

Crucial P5 Plus 2TB PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD - $87.99

Upgrade Är Späichere mat der Crucial P5 Plus 2TB SSD. Dëse PCIe Gen4 x4 M.2 SSD bitt séier séier Geschwindegkeet an ass kompatibel mat der PS5. Haut kënnt Dir et fir nëmmen $87.99 kréien nodeems Dir en $10 Off Coupon ugewannt hutt. Maacht weg datt dës SSD net mat engem virinstalléierten Heizkierper kënnt.

Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX Videokaart - $ 889.99

D'Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX ass eng Flaggschëff Grafikkaart déi mat de mächtege GeForce RTX 40 Serie Kaarte rivaliséiert. Et iwwerhëlt de GeForce RTX 4080 a rau Benchmarks a weist eng méi héich VRAM Kapazitéit, sou datt et gëeegent ass fir 3D Aarbecht an AI Konscht. Bei $ 889.99 bitt et exzellent Leeschtung zu engem méi niddrege Präispunkt.

Pokémon TCG: 2023 Trick or Trade Booster Bundle - $ 19.99

Amplaz dës Halloween Séissegkeeten ze ginn, betruecht Pokémon Kaarten als Alternativ. Den Trick or Trade Booster Bundle enthält 50 Mini-Päck vun all 3 Pokémon Kaarten, déi eng lëschteg a spannend Alternativ zu traditionellen Halloween Schneekereien ubidden.

PS5 Dual Controller Opluedstatioun - $ 8.99

Halt Är PS5 Controller gelueden a prett fir mat der OVIO Dual Controller Charging Station ze goen. Dës héich bewäerten Opluedstatioun ass am Moment fir $ 8.99 ze verkafen wann Dir en 20% Rabatt Coupon knipst an en zweeten 35% Rabatt Coupon erléist. Dëst ass eng bedeitend Remise vu sengem urspréngleche Präis vun $19.99.

Profitéiert vun dësen onheemlechen Tech Deals wärend se daueren. Egal ob Dir eng Power Bank, Spillaccessoiren oder en neien iPad braucht, dës Offeren hunn Iech ofgedeckt.

Quellen: Amazon, Woot