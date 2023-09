CD Projekt annoncéiert Phantom Liberty-Themen Episode vum Cyberpunk 2077 Night City Wire

CD Projekt huet verroden datt eng speziell Episod vu senger Cyberpunk 2077 Night City Wire Video Serie verëffentlecht gëtt, mat engem Phantom Liberty Thema. D'Episod ass geplangt fir Verëffentlechung en Donneschdeg, September 14 um 8am PDT / 5pm CEST. An dësem Episod wäerten d'Vertrieder vun CD Projekt verschidde Updates an Ergänzunge vum Spill diskutéieren.

Ee vun den Themen déi ofgedeckt ginn ass d'Zousatz vun neie Radiosender am Spill. Dëst gëtt Spiller mat engem neien an immersive Manéier d'futuristesch Welt vun Cyberpunk 2077 ze Erfahrung. Zousätzlech, Spill Verbesserungen an nei Fähegkeeten wäert och diskutéiert ginn, Spiller en Abléck vun der spannend Fonctiounen, déi hinnen am Spill waarden.

E groussen Highlight vun der Episod ass d'Aféierung vun engem neie Charakter mam Numm Reed, gestëmmt vum Idris Elba. Zuschauer kréien d'Méiglechkeet méi iwwer dëse Charakter a seng Roll am Spill direkt vum Idris Elba selwer ze léieren.

Den Teaser fir d'Episod versprécht och "eng Iwwerraschung oder zwee", wat beweist datt et onerwaart Entdeckungen oder Ukënnegung während der Presentatioun ka ginn.

D'Phantom Liberty Expansioun, zesumme mam Cyberpunk 2.0 Update, soll de 26. September fir PlayStation 5, Xbox Series X a S, a PC starten. IGN's praktesch Impressioune vun der Phantom Liberty Expansioun kënne méi Abléck ubidden wat d'Spiller vun dësem neien Inhalt erwaarden kënnen.

An der Virbereedung fir d'Verëffentlechung huet CD Projekt PC-Spiller ugeroden fir sécherzestellen datt hir Systemer den Ufuerderunge vum Spill entspriechen, mat engem besonneschen Akzent op d'Kühlsystemer ze kontrolléieren fir potenziell Leeschtungsprobleemer ze vermeiden.

Source:

- CD Projekt Twitter (@CyberpunkGame)

- IGN (https://www.ign.com/)