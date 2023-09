Massive Monster annoncéiert Pop-Up Gaming Arcade op der Melbourne International Games Week 2023

Massive Monster, den Entwéckler hannert Cult of the Lamb, huet Pläng fir eng speziell Spillarcade opgedeckt, déi während der Melbourne International Games Week (MIGW) am Joer 2023 verfügbar ass. Participanten fir spielbar Demos aus verschiddene bekannte Studios ze spillen.

D'Pop-up Spillarcade wäert fir de Public op sinn vum 3. Oktober bis den 8. Oktober 2023, op 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. D'Ausstellung wäert just ausserhalb vun der Melbourne CBD sinn a wäert Spillenthusiaster d'Méiglechkeet ginn déi lescht Up-and-Coming Indie Spiller aus der éischter Hand ze erliewen.

E puer vun de bestätegte Spiller, déi presentéiert ginn, enthalen Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter, an The Dungeon Experience, mat der Méiglechkeet vu méi Ergänzunge bis zur Show. Ëffentlech Sessiounen ginn zu spezifeschen Zäiten ofgehalen, mat Dënschdes bis Freides Sessiounen vun 12 bis 5 Auer statt, a Samschdes bis Sonndes Sessiounen vun 11 bis 6 Auer.

D'Evenementbeschreiwung invitéiert d'Participanten fir déi curéiert Auswiel vun Indie Spiller z'entdecken, Premiere Demos an exklusive Wueren ubidden. Dëst ass eng Geleeënheet fir Spiller a Creatoren ze verbannen an Abléck an den Entwécklungsprozess hannert dësen spannenden neien Titelen ze kréien. Egal ob d'Participanten ënnerwee sinn op PAX oder einfach op der Sich no hirem PAX Weekend fréi unzefänken, d'Pop-up Spillarcade ass e Must-See Erfahrung.

Nieft de Spillausstellungen wäert Massive Monster och e Kaddogeschäft organiséieren, deen exklusiv Wueren a Spillcoden enthält. Zousätzlech organiséiert de Studio verschidde Vernetzungsevenementer fir Industriefachleit, déi vill Méiglechkeeten ubidden fir mat wéi-minded Individuen ze verbannen.

Wärend d'Startparty fir MIGW 2023 scho ausverkaaft ass, huet Massive Monster e puer aner Eventer uechter d'Woch geplangt, dorënner e gratis Netzwierk Event fir Fraen a Geschlecht divers Individuen den 3. Oktober 2023.

Melbourne International Games Week 2023 soll vum 30. September bis den 8. Oktober stattfannen, a bitt eng Rei vun Industrie-konzentréierten an ëffentlechen Eventer. Dës spannend Wochelaang Feier wäert vill Méiglechkeete fir Participanten ubidden fir mat neie Leit ze verbannen an d'Welt vu lokalen an internationale Videospiller ze feieren.

