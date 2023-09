Loscht op e Blast aus der Vergaangenheet? Pre-Order de MEGA Xbox 360 Building Set!

Wann Dir nostalgesch fir d'Spillwelt vun 2007 fillt, huet MEGA just d'Saach fir Iech. Aféierung vun der neier 3:4 Skala Xbox 360 Building Set, komplett mat enger Këscht Kopie vun Halo 3. Wärend der Këscht Kopie wäert net eigentlech d'Spill op Ärem Écran teleportéieren, et Wierker a Verbindung mat der Konsol just wéi déi richteg Saach!

Dëse Sammlerbauset, verfügbar exklusiv fir Virbestellung duerch Target an den USA, gëtt bei $ 150 geprägt. Et bitt e komplett opbaubare Xbox 360 Replica Modell mat authenteschen a korrekten Detailer. D'Konsole an de Controller hu souguer Aarbechtsliichter fir d'Spillerfahrung ze verbesseren. D'Konsole mécht op fir en Disk Drive an aner Iwwerraschungen z'entdecken, a wann Dir den Halo 3-thematesche Disk setzt, aktivéiert de Motherboard.

Notabele Fonctiounen vum MEGA Xbox 360 Building Set enthalen eng eraushuelbar Festplack, interaktiven Interieur zougänglech duerch d'Ewechhuele vu Säit Shell Panelen, a Kompatibilitéit mat anere MEGA Bausets an aner Markennumm Bausets.

Gesot fir Builder vun 18 a méi al, déi eng belountend an usprochsvoll Bauerfahrung genéissen, dës Replica Xbox 360 Konsol wäert ab dem 8. Oktober an den USA verfügbar sinn.

Wann Dir interesséiert sidd fir dësen nostalgesche Spillset ze pre-bestellen, kuckt de geliwwerte Link hei ënnen fir d'Geschäft Säit. Zousätzlech hu mir e puer méi Biller vun dësem fantastesche Set abegraff fir Ären Interessi weider z'erreechen.

Loosst eis an de Kommentarer wëssen ob Dir drun denkt dësen Explosioun aus der Vergaangenheet an Är Sammlung nächste Mount ze addéieren!