Jim Cramer's Lightning Round: Stock Picks an Warnungen

An dëser Editioun vum "Mad Money's" Blëtzronne gëtt de Host Jim Cramer säi séiere Take op verschidde Aktien presentéiert vun den Uruffer. Hei sinn seng Abléck:

1. Norfolk Southern: Cramer méngt Norfolk Southern als attraktiv Präisser, a seet, datt et am Moment op seng bëllegst Niveau an enger laanger Zäit ass. Hie beréit de Keefer d'Aktie graduell ze kafen, an Etappen, andeems hien ufanks 50 Aktien kaaft an duerno op e klengen Dip waart ier se méi kaaft.

2. Sofi: De Cramer dréckt säin Optimismus fir de Sofi aus, a bemierkt datt d'Aktie scho verduebelt ass, awer weider kéint eropgoen.

3. VinFast: Cramer réit staark géint eng Investitioun an VinFast. Hien ënnersträicht de Mangel un Autosverkaaf a proposéiert fir vun der Firma ewech ze bleiwen, a betount datt et net eng ëffentlech gehandelt Aktie sollt sinn.

4. PG&E: Kee spezifesche Kommentar oder Empfehlung gouf betreffend PG&E ginn.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Cramer verroden datt hien am Moment Aktien vermeit, déi Sue verléieren. Hien ernimmt datt hie méi Informatioun iwwer Arrowhead Pharmaceuticals brauch ier hien et als potenziell Investitioun betruecht.

6. Accenture: Cramer lueft Accenture fir seng CEO, Julie Sweet, déi hien als aussergewéinlech ugesinn. Hien ënnersträicht datt Accenture Geschäfter hëlleft bei der Navigatioun vun der Komplexitéit vun der Technologie an wierkt als "Digitaliséierung".

7. Alnylam Pharmaceuticals: Kee spezifesche Kommentar oder Empfehlung gouf iwwer Alnylam Pharmaceuticals gegeben.

Et ass wichteg ze bemierken datt dëst séier Meenunge vum Cramer während dem Blëtzronne-Segment geliwwert sinn a sollten net als ëmfaassend Investitiounsberodung gesi ginn. Investisseuren ginn encouragéiert grëndlech Fuerschung an Analyse ze maachen ier Dir Investitiounsentscheedungen huelen.

Quellen:

- "Mad Money" mam Jim Cramer, CNBC (www.cnbc.com)