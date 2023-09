Den Jim Cramer beréit Investisseuren op Apple Stock ze halen trotz dem China iPhone Verbuet

Dem CNBC säin Jim Cramer huet Investisseuren opgefuerdert hir Apple Aktien net ze verkafen no Berichter datt China d'Benotzung vun iPhones vu Regierungsbeamten verbannt huet. Wärend dem Apple seng Aktie no der Neiegkeet gefall ass, bleift Cramer zouversiichtlech an der Fäegkeet vun der Firma fir d'Situatioun z'adaptéieren an ze navigéieren.

China ass Apple säin drëttgréisste Maart, stellt 18% vu sengem Gesamtakommes aus. Zousätzlech ginn e groussen Deel vun Apple Produkter am Land hiergestallt. D'Verbuet op iPhones fir Staatsbeamten kéint potenziell e wesentlechen Impakt op d'Akommes vun Apple hunn. Wéi och ëmmer, Cramer mengt datt Apple d'Fäegkeet huet alternativ Léisungen ze fannen fir d'Effekter ze reduzéieren.

Cramer betount d'Wichtegkeet vun der Adaptabilitéit vun Apple, a referéiert aner Tech Risen wéi Alphabet (Muttergesellschaft vu Google) an Amazon. Dës Firmen hunn hir Offeren iwwer Zäit erfollegräich diversifizéiert, wat zu engem nohaltege Wuesstum féiert. Cramer suggeréiert datt Apple, ënner der Leedung vum CEO Tim Cook, potenziell e Kompromiss ka fannen, dee souwuel d'Suergen vu China wéi och d'Geschäftsinteressen vun Apple adresséiert.

Investisseuren, déi wielen Apple Aktien ze verkafen, riskéieren elo potenziell Aktiestéiss ze verpassen, déi duerch zukünfteg iPhone Verëffentlechungen oder onbekannten neien Inhalt gedriwwe ginn. De Cramer betount datt den Erfolleg vun Apple net nëmmen op seng exzellent Telefone hänkt, awer och op seng Fäegkeet fir sech selwer nei z'erfannen an nei Méiglechkeeten ze entdecken.

Als Schlussfolgerung beréit Cramer Investisseuren op hir Apple Aktien ze halen, a gleewen datt d'Firma Weeër wäert fannen fir all Erausfuerderunge vum China's iPhone Verbuet z'adaptéieren an ze iwwerwannen.

