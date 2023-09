Apple's Aktie hëlt typesch en Hit nom iPhone Launch Eventer

Mam Start vum Apple iPhone 15, deen en Dënschdeg stattfënnt, erwaarden Investisseuren den Impakt op d'Firma Aktien. Historesch huet Apple d'Aktie e Réckgang erlieft no hiren alljährlechen Eventer wéi den iPhone Start.

Maartreporter Jared Blikre vu Yahoo Finance erkläert datt et üblech ass datt Investisseuren "d'Noriichte verkafen" no dësen Eventer. Am Virfeld zum Start gesäit d'Aktie vun Apple typesch eng minimal Erhéijung, awer erliewt dann e Verkaf während an nom Event.

Blikre beliicht de rezente Réckgang vun der Aktie vun Apple, bréngt et an iwwersold Territoire. Trotz dësem Réckgang ass d'Aktie nëmme ronn 10% erof vu senge Rekordhéichten, wat suggeréiert datt e grousse Réckgang net bevirsteet ass.

Bléck zréck op historesch Donnéeën zënter 2007, Blikre Notize déi negativ saisonality ronderëm Apple Stock. September, besonnesch, war konsequent e schlechte Mount fir d'Aktie. Wann en Investisseur $ 1,000 investéiert hätt an et nëmmen am September zënter dem Apple säin Debut am Joer 1980 ausginn hätt, hätten se elo nëmmen ongeféier $ 80, wat e Verloscht vun 92% reflektéiert.

Iwwerdeems den Oktober positiv Retouren fir Apple an der Vergaangenheet gewisen huet, warnt Blikre géint eleng op dee Mount ze vertrauen fir eng bedeitend Erhéijung vum Aktiewäert. Hien weist drop hin, datt den August, en anere historesch positive Mount, dëst Joer tatsächlech negativ war fir Apple. Ofsenkung vun Akommes kann ee vun de Faktoren sinn, déi zu dëser Ofwäichung vun der Saisonalitéit bäidroen.

Insgesamt, wann et e puer initial Opreegung am Aktie kann sinn wann Apple seng nei Produkter annoncéiert, proposéiert Blikre datt d'Evenement selwer typesch e "Sell the news" Event ass. Trotzdem betount hien, datt et keng katastrophal Situatioun ass.

– Yahoo Finance Markets Reporter Jared Blikre