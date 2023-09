Ubisoft's XDefiant Delayed After Certification Denial vun PlayStation an Xbox

Dem Ubisoft säi kommende Spill, XDefiant, gouf verspéit wéinst Zertifizéierungsprobleemer vu PlayStation an Xbox. Den exekutive Produzent vum Spill, Mark Rubin, huet en Update mat Spiller duerch e Blog Post gedeelt, erkläert datt Ubisoft d'Spill fir d'Zertifizéierung am Juli presentéiert huet. Wéi och ëmmer, Mëtt August krut XDefiant e Resultat "Not Pass".

De Rubin huet zouginn datt si d'Konformitéitsaarbecht erfuerderlech ënnerschat hunn a sot: "Wann et passéiert ass, da wiere mir fäeg sinn Enn August ze verschécken. Awer et huet net, an dofir hu mir déi lescht dräi bis véier Woche verbruecht fir dës Themen ze fixéieren a prett ze maachen fir eng aner Soumissioun ze maachen.

D'Gutt Noriicht ass datt XDefiant op déi éischt Parteien a manner wéi zwou Wochen nei ofgeleet gëtt, suggeréiert eng méiglech Verëffentlechung Mëtt bis Enn September. Wéi och ëmmer, Rubin ernimmt och e "wahrscheinlech Szenario" wou d'Spill e bedingte Pass kritt, wat zu engem Day One Patch mat endgültege Fixer resultéiert. Dëst géif de Verëffentlechungsdatum op fréi / Mëtt Oktober drécken.

XDefiant, ursprénglech am Joer 2021 als Tom Clancy Titel agefouert, ass scho e puer Beta Versiounen an de leschte Méint duerchgaang. De Rubin huet erkläert datt de Grond datt Ubisoft net e festen Verëffentlechungsdatum ugekënnegt huet ass well se d'Beta Tester als richteg Tester betruechten, net nëmme Marketingevenementer. D'Zil ass wäertvoll Feedback ze sammelen an eng poléiert an agreabel Spillerfahrung ze garantéieren.

De Rubin huet de Blogpost ofgeschloss andeems se betount datt de Verëffentlechungsdatum sou séier wéi méiglech ass, well se fläisseg schaffe fir d'Konformitéitsprobleemer unzegoen an déi erfuerderlech Norme vun PlayStation an Xbox erfëllen.

