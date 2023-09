Community College vu Baltimore County lancéiert Digital Navigator Programm fir d'Digital Divide ze iwwerbrécken

D'Community College vu Baltimore County (CCBC) huet en digitale Navigatorprogramm agefouert fir lokal Awunner digital Alphabetiséierungsfäegkeeten ze léieren. Mat der Hëllef vun zwielef Navigatoren, ginn Eenzelpersounen, besonnesch Senioren, bei der Gestioun vun der Gesondheetsversuergung gehollef, léiere wéi een E-Mailen iwwerpréift a mat der Famill a Frënn verbonne bleiwen. D'Zil vum Programm ass et ze garantéieren datt keen an enger ëmmer méi verbonne Welt hannerlooss gëtt.

Loretta Ambe, ee vun de Navigateuren, huet d'Wichtegkeet vum Programm ausgedréckt fir Zougang zu Informatioun, Méiglechkeeten a Servicer iwwer verschidde Generatiounen ze bidden. Den digitale Navigatorprogramm gëtt ënnerstëtzt vun engem $ 150,000 Subventioun vu Comcast, dee fir ee Joer dauert an d'Potenzial fir Erneierung huet.

Dr Sandra L. Kurtinitis, d'Presidentin vum CCBC, huet d'Bedeitung vum Programm betount andeems se bemierkt datt vill Studenten op CCBC kommen ouni Zougang zu Technologie. Den digitale Navigatorprogramm adresséiert net nëmmen Accessibilitéit, awer och bezuelbarkeet. Comcast's Affordable Connectivity Program, kombinéiert mat dem Maryland sengem existente $ 15 monatlecht Kreditt fir Internetrechnungen, bitt qualifizéiert Awunner bis zu engem $ 45 Kreditt pro Mount.

Zousätzlech zu der Ënnerstëtzung vum Comcast, ass d'Baltimore County Regierung och eropgaang fir den digitale Trenn ze iwwerbrécken. Si verdeelen 3,000 Chromebooks un CCBC Studenten, wat hinnen erlaabt déi néideg Tools fir hir Ausbildung ze hunn. Dës Initiativ gouf scho gutt ugeholl, mat 1,900 Studenten déi hir nei Apparater behaapten. De Mayson Tress, ee vun de Studenten, déi e Chromebook krut, huet sech begeeschtert iwwer d'Méiglechkeeten, déi et ubitt, sou wéi d'Uwendung fir Aarbechtsplazen.

D'Wichtegkeet vum Internetzougang unerkennen, huet de Baltimore County Executive Johnny Olzewski betount datt et net méi e Luxus ass, awer eng Noutwennegkeet. Hien huet gesot datt d'Awunner d'Moyene ubidden fir mat hire Familljen verbonnen ze bleiwen, hir Karriär ze verbesseren an hir Dreem ze verfolgen entscheedend ass, besonnesch am Liicht vun de Lektioune wärend der Pandemie.

Den digitale Navigatorprogramm, ënnerstëtzt vum Comcast an der Baltimore County Regierung, zielt fir den digitalen Trenn ze iwwerbrécken andeems d'Individuen mat den néidegen digitale Alphabetiséierungsfäegkeeten an Zougang zu Technologie ausrüsten. Et déngt als eng vital Ressource fir sécherzestellen datt jidderee gläich Chancen huet an an enger ëmmer méi verbonne Welt ka fléien.

