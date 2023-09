Codezero lancéiert Ëffentlech Beta vum Flagship Product, Beschleunegt Software Entwécklung

Codezero, eng Cloud-native Softwareentwécklungsfirma, huet d'ëffentlech Beta Verëffentlechung vu sengem Flaggschëffprodukt während der Civo Navigate Europe Konferenz zu London ugekënnegt. Dës 2.0 Versioun vum Tool zielt fir de Softwareentwécklungsprozess ze revolutionéieren, méi séier a méi héich Qualitéitscode mat manner Bugs a Verstéiss z'erméiglechen.

Entwéckelt vum Narayan Sainaney, e fréiere Microsoft Employé, Codezero bitt de Benotzer d'Fäegkeet fir séier e Kubernetes Cluster an ënner néngzeg Sekonnen ze spinnen. Et bitt och simuléiert kollaborativ Ëmfeld fir Debugging an Testen, agefouert nei Niveaue vu Visibilitéit an Interaktioun a wat d'Firma "Omni-Dev" nennt.

Dës Approche representéiert e Paradigmewiessel an der Softwareentwécklung an huet Ënnerstëtzung vun Industrieleit wéi Nick Caldwell, fréiere GM vun Twitter, a Marty Weiner, fréiere CTO vu Reddit.

De Reed Clayton, Codezero Matgrënner a CEO, huet seng Begeeschterung ausgedréckt iwwer d'Aart a Weis wéi d'Cloud-native Software Entwécklungsgemeinschaft funktionnéiert. Hien huet betount datt d'Tool et erlaabt grouss Teams effizient zesummenzeschaffen, wat e schnelle Schreiwen, Testen an Ofbau vum Code erlaabt.

Matgrënner an CTO Narayan Sainaney beliicht wéi Codezero's Tools d'Entwécklerproduktivitéit wesentlech verbesseren, wat Firmen et erméiglecht Produkter méi séier a mat manner Bugs a Sécherheetsverletzungen z'installéieren. Hien huet d'Erwaardung vun der Firma fir Entwéckler ausgedréckt fir an der ëffentlecher Beta matzemaachen an eng nei Entwécklungsrealitéit ze erliewen.

Wärend der Civo Navigate Europe Konferenz haten d'Participanten d'Méiglechkeet d'Codezero Léisung éischthand an engem Live Workshop ze probéieren. Mark Boost, Civo CEO, betount déi gemeinsam Missioun vu Codezero a Civo fir Maartféierend Erfarungen fir Entwéckler ze liwweren. Hien huet gesot datt Codezero's Tooling, wann se kombinéiert mat dem Civo's Low-Cost, High-Performance Cloud Service, d'Entwéckler erméiglecht sech op d'Liwwerung vun aussergewéinlecher Software ouni d'Hindernisser vun deier an onzouverlässeg Infrastruktur ze fokusséieren.

Zesummegefaasst, dem Codezero seng ëffentlech Beta Verëffentlechung bedeit en transformativen Moment an der Softwareentwécklung. Hiren Omniscient Dev Tooling erméiglecht d'Entwéckler fir kollaborativ an engem simuléierten Ëmfeld ze schaffen, wat d'Zäit fir Testen an Debugging wesentlech reduzéiert, wärend d'Codequalitéit verbessert. Duerch Partnerschafte mat Industrieleit a positive Feedback vun de Participanten op der Civo Navigate Europe Konferenz, ass Codezero bereet fir de Softwareentwécklungsprozess ze revolutionéieren.

