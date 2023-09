iPhone Remotely Hacked with Spyware, Citizen Lab Reports

Citizen Lab, e Fuerschungsgrupp vun der University of Toronto, huet entdeckt datt en iPhone, deen zu engem Mataarbechter vun enger Washington-baséierter Zivilgesellschaft gehéiert, op afstand gehackt gouf mat Spyware entwéckelt vun der israelescher NSO Group. Den Hack, deen als "Null-Klick" Attack bezeechent gouf, well d'Affer net mat Linken interagéiere muss, gouf un Apple gemellt, deen d'Verstouss séier ënnersicht a gepatcht huet.

D'Gravitéit vum Attack, kombinéiert mat senger Notzung géint d'Zivilgesellschaft, ënnersträicht de Besoin fir sérieux Opmierksamkeet an Handlung. NSO Group, bekannt fir säi Pegasus Hacking Tool, gouf vun den USA zënter 2021 sanktionéiert fir Journalisten an Dissidenten iwwer hir Grenzen ze zielen. Pegasus erlaabt d'Regierungen Telefonen an Echtzäit Iwwerwaachungsgeräter ze maachen ouni de Benotzer säi Wëssen.

Citizen Lab huet d'Exploitskette, déi an dësem Attack benotzt gouf, "BLASTPASS" genannt, an et war fäeg iPhones ze kompromittéieren déi déi lescht Versioun vum Apple Betribssystem lafen ouni Benotzerinteraktioun. D'NSO Group huet awer behaapt datt et net fäeg ass op d'Uklo reagéieren ouni Fuerschung z'ënnerstëtzen. Apple huet d'Hëllef vum Citizen Lab unerkannt fir de Verstouss ze léisen an e Patch verëffentlecht.

Citizen Lab huet d'Identitéit vum gezielten Individuum oder der Organisatioun net verroden, awer recommandéiert datt déi, déi e erhéicht Risiko hunn wéinst hirer Aarbecht oder Status, de Lockdown Mode op hiren Apparater aktivéieren. De Sperrmodus beschränkt Apps a Funktiounen, sou wéi d'Blockéierung vun de meeschte Message Uschlëss. Dëse Bericht folgt fréier Entdeckungen vum Citizen Lab, déi festgestallt hunn datt d'NSO Group Null-Klick Methoden benotzt huet fir Zivilgesellschaftsgruppen ze hacken an op prominent Figuren an Armenien ze spionéieren.

D'NSO Group huet eng wuessend Iwwerpréiwung weltwäit konfrontéiert. De polnesche Senat huet viru kuerzem eng Enquête iwwer d'Benotzung vum Pegasus während de Parlamentswahlen 2019 publizéiert, Verstouss géint Verfassungsnormen opgedeckt an ofgeschloss datt de Vote ongerecht war. Als Äntwert huet d'israelesch Regierung eng Kommissioun gegrënnt fir de potenzielle Mëssbrauch vu Spyware z'ënnersichen, dorënner d'Applikatioune vun der NSO Group, vun der Police a kriminellen Ermëttlungen.

