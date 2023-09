Déi beandrockend Skala vun de Stied: Skylines 2

An enger rezenter Demo-Sessioun bei Gamescom huet dat zukünfteg Spill Cities: Skylines 2 Spiller beandrockt mat senge grousse spielbare Plazen. D'Kaarten am Spill sinn ongeféier 5 Mol méi grouss wéi déi an den originelle Cities: Skylines. Dee ganzen Ëmfang vun dëse Raum gouf offensichtlech wéi d'Spiller auszoomen a realiséiert hunn datt d'Kamera just weidergaang ass a weidergeet.

Wärend der Demo gouf de Spiller an enger scenic Fjordkaart mat enger moderéierter Klimaberäich gesat. D'Tutorial huet d'Grondlage vum Stroosseplacement, Waasser- a Stroumverbindunge geléiert, an Zoning fir Wunn-, Industrie- a kommerziell Beräicher. Wéi och ëmmer, de Spiller huet d'Gréisst vum spielbaren Gebitt ënnerschat an huet onbewosst hir Gebaier an engem klengen Deel vun der Kaart konzentréiert. Wéi se eng Kläranlag hu missen kreéieren, déi an d'Mier leeft, hunn se d'Skala vun der Kaart realiséiert, wéi d'Päif fir Meilen ausgestreckt ass.

D'Erfahrung huet dem Spiller säin initialen "onheemlech kleng Staddenken" beliicht. D'Realiséierung vun der Onmass vum Spillraum war souwuel iwwerwältegend a spannend. D'Tutorial huet intuitiv Menüen zur Verfügung gestallt fir all Themen ze korrigéieren, sou wéi d'Awunner Bedenken iwwer e Manktem un Emgéigend Spidol a Verschmotzung vun enger Kraaftstatioun.

Trotz den initialen Feeler huet de Spiller d'Spill agreabel an zefriddestellend fonnt. Gebaier kucken eropgoen an intuitiv Menüe benotzen fir Themen unzegoen, huet e Gefill vu Erreeche geschaf. Wéi de Spiller freet sech op Cities: Skylines 2 voll ze spillen, erkennen se d'Noutwendegkeet méi iwwer Stadplanung a Budgetsmanagement ze léieren.

Am Allgemengen, Cities: Skylines 2 versprécht Spiller eng immersiv an expansiv Erfarung ze bidden, mat Kaarten déi grouss-Skala Stadgebai a strategesch Entscheedung erlaben.

