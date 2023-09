Google's Enhanced Safe Browsing: Eng mächteg Verteidegung géint Phishing Attacken

Google huet eng nei Feature fir säi Chrome Browser agefouert, deen d'Benotzer e méi effektiven Schutz géint Phishing-Attacke gëtt. Phishing Kampagnen, déi betrügeresch Websäiten oder E-Mailen involvéieren, déi sech als legitim Quelle stellen, hu bedeitend Schued verursaacht andeems Geräter mat Virussen infizéiert sinn an zu finanzielle Verloschter duerch Scams féieren. Mat der Ausrollung vum Enhanced Safe Browsing hofft Google d'Benotzer ze hëllefen ze vermeiden Affer vu sou Attacken ze falen.

Erweidert Safe Browsing, virdru eng optional Feature, gëtt de Standardastellung fir Chrome Benotzer als Deel vum Browser sengem 15. Anniversaire Update. Dës Fonktioun iwwerpréift d'URLen vun de Websäite géint eng stänneg aktualiséiert Lëscht vu béiswëlleg Siten, déi op Google Cloud-Server an Echtzäit gespäichert sinn. Wann e Match fonnt gëtt, gëtt d'Websäit gespaart an eng Warnung gëtt dem Benotzer ugewisen.

Dësen Update ersetzt Google seng al Phishing-Schutzfunktioun genannt Safe Browsing, déi eng Lëscht vu béiswëlleg Websäite lokal um Computer vum Benotzer gespäichert huet. Wéi och ëmmer, dës Approche hat Aschränkungen well et net de Phishing Websäite konnt entdecken, déi nom leschten Update gestart goufen. Enhanced Safe Browsing adresséiert dëst andeems Dir op Google's Cloud Servere vertrauen fir den aktuellen Schutz.

Andeems Dir déi al Safe Browsing Feature ophält an d'Enhanced Safe Browsing als Standardastellung mécht, zielt Google d'Zuel vun onentdeckten Phishing Versich ze reduzéieren. D'Firma erwaart eng 25% Verbesserung vum Schutz géint Malware a Phishing Bedrohungen andeems se op déi verstäerkte Feature wiesselen.

Wärend Enhanced Safe Browsing verbessert Sécherheet bitt, kënnt et mat potenziellen Privatsphär Bedenken. Well d'Feature eng Datebank benotzt, déi op de Servere vu Google gespäichert ass, gëtt all URL, déi vum Benotzer besicht gëtt, op Google geschéckt fir ze kontrolléieren. E puer Benotzer maache sech Suergen iwwer d'Méiglechkeet vu Google dës Donnéeën fir Werbezwecker ze benotzen, baséiert op der Vergaangenheet vun der Firma hir Daten Erntepraktiken. Wéi och ëmmer, Google verséchert d'Benotzer datt d'Donnéeën, déi duerch Enhanced Safe Browsing ofgeliwwert ginn, nëmme fir de Phishing-Schutz benotzt ginn an net fir aner Zwecker.

Google plangt all Benotzer op Enhanced Safe Browsing an de kommende Wochen ze migréieren. Dëst neit Tool am Kampf géint Phishing kéint Benotzer e verstäerkte Schutz ubidden, soulaang hir Privatsphär Bedenken adresséiert sinn.

