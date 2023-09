Google Chrome App kritt e spannende Redesign fir säi 15. Gebuertsdag

Google feiert säin 15. Gebuertsdag mat engem groussen Update fir d'Google Chrome App. Eng vun de gréissten Ännerungen ass d'Aféierung vun der Material You Design Sprooch, wat méi Personnalisatiounsoptiounen erlaabt. Dës Designsprooch gouf fir d'éischt mat Android 12 agefouert a gouf gelueft fir seng Fäegkeet fir d'Erscheinung vun Android Telefonen ze transforméieren.

Mam neien Update kënnen d'Chrome Benotzer elo Zougang zu engem "Customize Chrome" Panel wou se aus enger Rei vu Faarwen kënne wielen fir hir Browserfarung ze personaliséieren. Dës Personnalisatiounsoptioune ginn op enger pro-Profil Basis gespäichert, wat et méi einfach mécht fir Benotzer mat verschiddene Profiler tëscht hinnen z'ënnerscheeden.

Zousätzlech zu den Design Ännerungen, gëtt de Chrome Menü och verbessert fir méi séier Zougang zu Chrome Extensiounen, Google Translate a Google Password Manager ze bidden. Dëst wäert et méi bequem maachen fir d'Benotzer hir Liiblingsfeatures a Servicer mat just e puer Mausklicken ze kréien.

De Chrome Web Store kritt och e komplette Redesign, mat personaliséierte Empfehlungen a curated Sammlunge vun Extensiounen. Et gëtt souguer eng AI-ugedriwwen Extensiounssektioun, déi sech op déi wuessend Popularitéit vun AI-driven Tools këmmert.

Ausserdeem füügt Google nei Fäegkeeten op Chrome bäi, déi d'Browserfahrung verbesseren. Eng sou Feature ass de "Search this page with Google" Knäppchen, deen e Säitepanel fir d'Sich opmaacht ouni déi aktuell Positioun vum Benotzer ze verléieren. Dëst mécht et méi einfach Informatioun ze fannen an Sich ze maachen ouni de Surfflow ze ënnerbriechen.

Google erweidert och seng Search Generative Experience (SGE), déi zielt fir d'Art a Weis wéi d'Leit sichen ze revolutionéieren. Wärend ursprénglech an der Disponibilitéit limitéiert ass, mécht Google et elo op fir an den USA ze testen Dës Feature bitt de Benotzer en Abléck an d'Zukunft vun der Sich an d'Innovatiounen un deenen Google schafft.

Insgesamt zielen dës Updates fir d'Google Chrome App an de Chrome Web Store d'Benotzerpersonaliséierung, Accessibilitéit an d'Browseffizienz ze verbesseren. Mat der Material You Design Sprooch a verbesserte Featuren, kënnen Chrome Benotzer eng méi personaliséiert a praktesch Surferfarung erwaarden.

