D'Wichtegkeet vu Laminar Flow Systemer bei der Kontroll vu Kontaminatioun

E laminare Flowsystem ass essentiell fir e proppert a partikelfräi Ëmfeld z'erhalen. Et bezitt sech op e stännegen an eenheetleche Floss vu Loft deen effektiv Partikelkontaminatioun kontrolléiert an eliminéiert.

An engem laminar Flow Cabinet geet d'Loft duerch e qualitativ héichwäerteg Pre-Filter, a gréisser Partikelen ewechhuelen. Et passéiert dann duerch e Fansystem an en ULPA-Filter, deen 99.9998% vu Partikele méi grouss wéi 0.12 μm eliminéiere kann. Dëse Setup garantéiert den optimale Produktschutz a schaaft e partikelfräien Aarbechtsberäich.

Et ginn zwou Klassifikatiounen fir laminar Flow: ISO Klass 3 (FED Klass 1) fir Vertikal Laminar Flow (VLF) an ISO Klass 4 (FED Klass 10) fir Horizontal Laminar Flow (HLF). VLF Schränke gläichen propper Zëmmeren op enger méi klenger Skala, mat Fan / Filter Eenheeten an der Plafong positionéiert. Déi no ënnen laminar Flow Richtung verbessert den Effet vun der Schwéierkraaft, effektiv Partikelen aus der Uschloss erauszekréien.

VLF Schränke si gëeegent fir steril oder partikelempfindlech Prozesser. Si kreéieren eng propper a steril Zone tëscht der Aarbechtsfläch an dem Filtergesicht. Zum Beispill, a sterile Compoundprozeduren, gëtt d'Virbereedung vun injizéierbaren oder sterile Packagen iwwer der Aarbechtsfläch gemaach.

Op der anerer Säit, HLF Schränke riichten d'Loft vun der hënneschter Säit vum Schrank an eraus duerch d'Frontöffnung. Iwwerdeems HLF vläicht keng bedeitend Hindernisser am Cabinet begéinen, kann et Substanzen op d'Gesiicht vum Bedreiwer blosen, wat potenziell Gesondheetsrisiken ausstellt. Also, VLF Schränke si léiwer well se e gréissere Bedreiwerschutz ubidden.

Vertikal laminar Flow Schränke hunn Virdeeler wéi e gréissere Bedreiwerschutz, erfuerdert manner Plaz, a manner Kräizkontaminatioun vun Elementer op der Aarbechtsfläch. Wéi och ëmmer, si kënnen eng Schrëtt Leeder erfuerderen fir Filteren z'änneren a kënnen net Elementer oder Hänn openeen plazéiert hunn.

Horizontal laminar Flow Hood bitt e gréissere Produktschutz a reduzéierter Turbulenzen op der Aarbechtsfläch. Wéi och ëmmer, grouss Proben kënnen de laminare Flow blockéieren an Damp / Pulver am Gesiicht vum Bedreiwer blosen.

Monmouth Scientific Limited spezialiséiert op ëmweltverantwortlech recirkuléierend Technologie. Si bidden Léisunge fir Dampschränke, laminar Flow, biologesch Sécherheet, Pudderbehälter, an ISO Class Cleanrooms. Hir modernste Technologien fokusséieren op minimalen Energieverbrauch wärend se optimal Leeschtung liwweren. Si déngen eng verschiddenste Palette vun Industrien dorënner Labo, Fuerschung, pharmazeuteschen, Elektronik, a Raumfaarttechnik.

Quellen:

- [Source Artikel]