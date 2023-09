China's Huawei Technologies huet virverkaaft fir säi leschte Smartphone, de Mate 60 Pro +. Ouni virdru Reklamm huet d'Firma op hirem offiziellen Online-Geschäft ugekënnegt datt et Bestellunge fir den Telefon géif huelen. D'Spezifikatioune fir den Telefon markéieren seng Fäegkeet fir mat zwee Satellitte gläichzäiteg ze verbannen a seng méi grouss intern Späichere am Verglach zum Mate 60 Pro. De Präis gouf awer net bekanntginn.

Keefer a China hunn beandrockend Downloadgeschwindegkeet um Mate 60 Pro gemellt, déi vun Top-Line 5G Telefone iwwerschreiden. Eng Ofdreiwungsanalyse vum Telefon duerch TechInsights huet verroden datt et vum Kirin 9000s Chip ugedriwwe gëtt, dee vum Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) a China hiergestallt gëtt. Dës Entdeckung ass bedeitend fir Huawei, well et zënter 2019 Restriktiounen op Zougang zu Chipmaking Tools konfrontéiert huet wéinst US Sanktiounen.

D'Kapazitéit vum Huawei fir fortgeschratt Handsetmodeller ze produzéieren ass limitéiert, an d'Firma huet op stockpiléiert Chips vertraut fir de Start vu limitéierte Chargen vu 5G Modeller. D'Aféierung vum neie Kirin 9000s Chip bedeit en Duerchbroch fir Huawei.

Zousätzlech zum Mate 60 Pro + huet Huawei och den Huawei Mate X5 gestart, eng nei Versioun vu senger ausklappbarer Telefonsserie.

Insgesamt weist Huawei d'Verëffentlechung vum Mate 60 Pro + d'Widderstandsfäegkeet vun der Firma vis-à-vis vun US Sanktiounen. Andeems hien innovativ Funktiounen ubitt an domestizéiert Chips benotzt, bleift Huawei weider kompetitiv um Smartphone Maart trotz lafenden Erausfuerderungen.

