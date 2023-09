Neien Apple Pay Glitch féiert zu negativen Kontosbalancen

By

Eng rezent Exploit mat Apple Cash a CashApp huet d'Benotzer erwächen mat negativen Kontsaldo. Et gouf entdeckt datt verschidde Cliente Fongen vun hirem CashApp Kont op Apple Pay konnten transferéieren, och wann hir CashApp Gläichgewiicht eidel war. Dës Benotzer hu vun dësem Glitch profitéiert fir DoorDash Liwwerungen an aner Servicer ze kréien.

En Donneschdeg hu verschidde Finanzdéngschtplattformen, dorënner Apple Pay a CashApp, Ausfall erlieft. D'Ursaach vun dësen Ausbréch ass nach onbekannt an et ass net kloer ob se matenee verbonne sinn. D'Benotzer hu Bezuelungsfehler konfrontéiert a konnten e puer Stonnen net op hir Konten zougräifen. Wéi och ëmmer, d'Servicer schéngen op normal zréckzekommen well d'Ausbréch geléist ginn.

Apple huet d'Thema mat Apple Cash Transaktiounen en Donneschdeg Owend unerkannt a markéiert et als Freideg geléist. Square, d'Muttergesellschaft vu CashApp, huet och d'Problemer op seng Support Säiten a soziale Medien adresséiert. D'Firma huet geklärt datt de Problem net vun Hacker verursaacht gouf.

D'Cash App huet ähnlech Themen op senger US Support Site gemellt an huet Clienten ugeroden keng gescheitert Transaktiounen erëm ze probéieren bis d'Thema geléist gouf. Wéi och ëmmer, bis e Freideg de Moien huet d'Cash App Clienten informéiert datt se Cash kënne addéieren an Akeef mat hirer Cash Card maachen.

E puer sozial Medien Benotzer, déi vun der Exploit profitéiert hunn, hunn gemellt datt hir CashApp Konten gespaart waren an hir Apple Pay Konten elo negativ Salden hunn. Et bleift onkloer wéi dës negativ Salden geléist ginn.

