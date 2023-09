GE Aerospace's Sensiworm Robot verbessert d'Fligersécherheet

GE Aerospace huet e modernste Roboter genannt Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) entwéckelt fir d'Sécherheet vum Fliger ze verbesseren. Equipéiert mat Kameraen, Sensiworm ass gebaut fir Fligerdeeler ze inspizéieren, besonnesch Motoren, déi zousätzlech visuell an auditiv Fäegkeeten fir Ingenieuren ubidden. Andeems Dir duerch d'Lücken an d'Kéiren vun engem Motor krabbelt, kann Sensiworm Rëss a Korrosioun entdecken, a schéckt Live Videomaterial fir mënschlech Betreiber.

Wärend fortgeschratt Ausrüstung scho fir Fligerinspektiounen benotzt gëtt, ginn et Aschränkungen. Zum Beispill kann e Videoboreskop net eng ganz Motorturbin inspizéieren, well d'Schwéierkraaft verursaacht datt säin Tipp natiirlech sech setzt wann se net géint eng Struktur am Motor gestach ass. Am Verglach, selbstfahrend Roboteren wéi Sensiworm bidden Ingenieuren e gréisseren Zougang an eliminéieren d'Noutwendegkeet fir e Motor fir enk Untersuchung ze demontéieren.

"Mat Mini-Roboter Begleeder wéi Sensiworm, Servicebetreiber hätten e puer zousätzlech Sätz vun Aen an Oueren fir on-wing Inspektiounen auszeféieren", sot Deepak Trivedi, Haaptrobotikingenieur bei GE Aerospace Research. De mëllen a konforme Design vu Sensiworm erméiglecht et all Zoll vun engem Jetmotor z'inspektéieren, Echtzäitdaten iwwer den Zoustand vun Deeler ze vermëttelen, déi d'Betreiber regelméisseg iwwerpréiwen.

De Moment ass Sensiworm nëmme fäeg fir Inspektiounen auszeféieren, awer GE Aerospace gesäit eng zukünfteg Versioun vum Roboter vir, deen och Reparaturen ausféiere kann. D'Entwécklung vu Sensiworm ass méiglech duerch Finanzéierung a Partnerschafte mat SEMI Flex Tech, dem US Army Research Lab, Binghamton University, an UES, Inc.

Och wann et net kloer ass wéini déi onverbindlech Finale Versioun vum Sensiworm prett ass fir den Deployment, et versprécht en effektiv Sécherheetsinstrument fir d'Fligerindustrie ze sinn. General Electric huet virdru un engem Roboterworm fir en aneren Zweck geschafft: Tunnel ze graven.

Quell: Dësen Artikel baséiert op Informatioun aus dem Quellartikel, awer keng URLe ginn zur Verfügung gestallt.