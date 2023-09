D'Wichtegkeet vun enger US Reguléierungs Sandbox fir Krypto Innovatioun

D'Kommissärin Caroline D. Pham vun der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet viru kuerzem am Cato Institut geschwat, a betount d'Noutwendegkeet vun enger US reglementaresche Sandkëscht fir digital Verméigenmäert. Si betount d'Wichtegkeet fir virun der Kurve ze bleiwen an enger séier evoluéierender Industrie an huet Bedenken iwwer d'"waart a gesinn" Approche vun den USA géint Blockchain Technologie an digital Verméigen ausgedréckt.

An hire Bemierkungen huet de Kommissär Pham de Start vum éischten US Pilotprogramm fir digital Verméigenmäert proposéiert. Si huet virgeschloen datt dëse Pilotprogramm als reglementaresch Sandkëscht déngt fir ze testen, Daten ze sammelen an Innovatioun an engem séchere Kader ënner existéierende Reglementer a Schutz ze ënnersichen.

De Kommissär Pham huet drop higewisen datt aner Juridictioune weltwäit scho reglementaresche Sandkëschte ugeholl hunn fir Wuesstum a Fortschrëtt ze encouragéieren. Si betount d'Noutwendegkeet fir d'USA proaktiv Moossnamen ze huelen a reglementaresch Kloerheet fir digital Verméigen ze bidden fir sécherzestellen datt robust Schutzschirmer op der Plaz sinn. Si huet erwähnt datt si den éischten US Reguléierer war deen e komplette reglementaresche Kader fir verantwortlech digital Verméigenmäert proposéiert huet an huet fir de CFTC plädéiert fir seng existent Autoritéit ze benotzen fir Innovatioun z'ënnerstëtzen.

Fir déi usprochsvoll juristesch Themen, déi mat reglementaresche Sandkëschte um federalen Niveau verbonne sinn, ze adresséieren, huet de Kommissär Pham d'Benotzung vu Pilotprogrammer proposéiert. Si huet den Erfolleg vu Pilotprogrammer an der Vergaangenheet betount an hir Effizienz fir nei Produkter sécher ze entdecken an d'Maartstrukturen z'entwéckelen. Andeems se strategesch nei Initiativen aféieren an verfeineren, kënnen Pilotprogrammer hëllefen Risiken ze minimiséieren an d'Chancen op Erfolleg ze maximéieren.

Kommissär Pham recommandéiert datt den CFTC eng Pilotinitiativ fir digital Verméigenmäert unzefänken fir sécherzestellen datt d'USA virun der Kurve bleiwen. Si betount d'Noutwendegkeet fir Daten ze sammelen, d'Charakteristike vu vergaangene Pilotprogrammer z'ënnersichen an eng pragmatesch Approche fir digital Verméigen an Tokeniséierung z'entwéckelen. Doduerch kann de CFTC säi Mandat erhalen fir oppen, transparent, kompetitiv a finanziell gesond Mäert ze förderen.

Zum Schluss betount dem Kommissär Pham seng Bemierkungen d'Wichtegkeet vun enger US reglementaresche Sandkëscht fir Krypto Innovatioun. Andeems Dir e Pilotprogramm fir digital Verméigenmäert lancéiert, kënnen d'USA e séchere Kader fir opkomende Technologien a Maartstrukture bannent existéierende Reglementer a Protectiounen erstellen, fir de wirtschaftleche Wuesstum a Kompetitivitéit um weltwäite Maart ze garantéieren.

