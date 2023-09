Zentralbank digital Währungen (CBDCs) hunn d'Potenzial fir grenziwwerschreidend Bezuelungen ze revolutionéieren. Wärend vill vun der Diskussioun ronderëm CBDCs sech op hiren Impakt op de globale monetäre System konzentréiert huet, ass hir Roll als grenziwwerschreidend Bezuelinstrument vu systemescher Bedeitung. Dëse Benotzungsfall ass méiglecherweis verbreet Adoptioun ze kréien wéinst der haarder Aschränkung vun den US finanzielle Sanktiounen op Russland.

Als Resultat vum Ofschnëtt vum globalen US-Dollar-System ass Russland gezwongen, alternativ Arrangementer fir säin internationale Handel ze entdecken. Siidlung an den nationalen Währungen vum Handelspartner an d'Benotzung vum chinesesche Yuan fir Bezuelungen mat anere Partner wéi China selwer sinn als viabel Optiounen entstanen. Wéi och ëmmer, dës Net-Dollar Siidlungsmethoden sinn deier an ineffizient, wat se manner attraktiv mécht fir Länner déi net vun den USA sanktionéiert goufen.

CBDCs bidden eng Léisung fir dëse Problem andeems se e bëllegen, séieren a séchere globale Bezuelsystem ubidden. Andeems Dir direkt Peer-to-Peer Bezuelungen iwwer verschidde Jurisdiktiounen an der Sécherheet vun Zentralbankgeld erlaabt, kënnen d'CBDCs de Risiko vu Sanktiounen reduzéieren, déi vun den USA opgesat ginn. D'Bank fir International Settlements (BIS) huet Experimenter gemaach, déi d'Siidlung vu kommerziellen Rechnungen a FX-Händler op engem eenzegen Netz mat CBDCs vu verschiddenen Zentralbanken involvéiert hunn, an d'Resultater ware villverspriechend. De BIS mengt datt direkt Participatioun u grenziwwerschreidend Bezuelungen mat CBDCs e realistescht an erreechbar Zil ass.

A Russland ass d'Entwécklung vun enger CBDC Plattform baséiert op enger neier Blockchain, bekannt als de mBridge Ledger, schonn amgaang. D'Zentralbank vu Russland (CBR) huet d'Erliichterung vu grenziwwerschreidend Bezuelungen als ee vun de grousse Virdeeler vun hirem geplangten E-Rubel beliicht. D'russesch Regierung gesäit e gemeinsame Siidlungszentrum vir, deen duerch CBDC Plattformen aus verschiddene Länner ugeschloss ka ginn, wat d'Etablissement vun engem multilaterale Clearing- a Siidlungssystem an nationalen Währungen erméiglecht.

Wärend e puer entwéckelt Länner, wéi Schweden, virsiichteg waren fir hir eege CBDCs ze lancéieren wéinst Bedenken iwwer finanziell Stabilitéit, ass d'Russesch Approche méi proaktiv. Déi russesch CBDC Plattform ass scho gebaut a kéint an den nächsten 12-24 Méint Produktioun fäerdeg sinn. Dës Entwécklung ass derwäert ze iwwerwaachen well et Implikatioune fir d'Zukunft vun grenziwwerschreidend Bezuelungen an internationalen Handel kéint hunn.

