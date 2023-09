Sony enthüllt véier nei Crystal LED Displays fir virtuell Produktiounsapplikatiounen

Sony Electronics huet d'VERONA Serie agefouert, besteet aus véier Kristall LED Affichage speziell fir virtuell Produktiounsapplikatiounen entworf. Dës Affichage integréieren déi lescht technologesch Fortschrëtter an Input vu Filmemacher fir super Qualitéit an Effizienz fir In-Camera virtuell Effekter (VFX) ze liwweren. Déi Schlësseltechnologien, déi an der Entwécklung vun de VERONA Displays benotzt ginn, sinn d'Deep Black an Anti-Reflection Surface Technologien. Zesummen verbesseren dës Technologien d'Schwaarz-Niveau Ausdrock a minimiséieren Kontrastverloscht verursaacht duerch Liicht vun ugrenzend LED Panelen an Studiobeleuchtungsausrüstung, doduerch d'Postproduktiounszäit a Käschten ze reduzéieren. Mat enger héijer Hellegkeet vun 1,500 cd/m2 an enger breeder Faarfpalette déi iwwer 97% vum DCI-P3 deckt, bidden d'VERONA Displays eng realistesch visuell Erfahrung. Ausserdeem hunn d'Displays High-Performance LED Treiber déi héich Erfrëschungsraten vu bis zu 7,680Hz erméiglechen, d'Scanline Artefakte an de Kameramaterial minimiséieren.

Sony Electronics huet enk mat Industrieleit zesummegeschafft fir eng einfach Installatioun a Villsäitegkeet vun de VERONA Displays op Produktiounssets ze garantéieren. D'Displays si mat engem 1: 1 Cabinet Design entworf, einfach Grip Handle, Locatiounspins, an engem Hebel-Typ Sperrmechanismus deen ouni Tools operéiert ka ginn. Si kënnen och fir kromme, hängend a stackelen LED Designen ugepasst ginn, ënnerstëtzen verschidde Schiirme bis zu 23 Fouss héich. Laut Kevin O'Connor, Senior Direkter vu Cinematic Production Solutions bei Sony Electronics, sinn d'VERONA Affichage e wesentleche Bestanddeel an der nahtloser Integratioun vun de realen a virtuelle Räicher a virtuelle Produktiounen.

D'VERONA Serie gëtt um Sony Stand während dem Upëff vum IBC Event zu Amsterdam gewisen, an et gëtt erwaart am Fréijoer 2024 ze kafen.

Quelle: Sony Electronics

TECNO fir den éischte Flip Phone, de PHANTOM V Flip 5G op Flagship Event ze lancéieren

TECNO, eng Technologiemark, huet de Start vun hirem éischte Flip-Telefon ugekënnegt, dem PHANTOM V Flip 5G, bei der kommender Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 Event zu Singapur den 22. September. mat fortgeschratt Technologien. D'Aféierung vum PHANTOM V Flip 5G weist dem TECNO säin Engagement fir nei Formfaktoren ze entdecken an de Stil a Funktionalitéit vu Flip Telefonen nei ze definéieren. Den neie Flip-Telefon entsprécht dem TECNO senger "Go Premium" globaler Geschäftsstrategie, déi zielt eng Rei vu Premium-Geräter ze kreéieren andeems se fortgeschratt Technologien mat stilvollen Designen integréieren.

Nieft dem PHANTOM V Flip 5G wäert TECNO och säin neien TECNO MEGABOOK T1 2023 14-Zoll Laptop enthüllen, dee virdru bei IFA Berlin lancéiert gouf 2023. Mat dësen neie Produktoffer zielt TECNO fir Konsumenten ze këmmeren, déi souwuel Stil a Stil schätzen. Forward-Thinking Technologie an hiren Apparater.

Quell: TECNO

Kandao stellt de QooCam3 vir, eng 360-Grad Action Camera

Kandao Technology huet viru kuerzem säin neitste Produkt enthüllt, de QooCam3, eng 360-Grad Action-Kamera entwéckelt fir Abenteuer z'erreechen. De QooCam3 huet Dual Fisheye Lënsen, déi verschidde Winkelen erfassen, a beandrockend 360-Grad Videoen an 5.7K 30FPS an héichopléisende 62MP Panoramafotoen produzéieren. Mat enger breeder F1.6 Ouverture an zwee 1/1.55-Zoll Sensoren, mécht de QooCam3 gutt an niddereg Liichtbedingungen. Den DNG8 Modus vun der Kamera, kombinéiert mat der RAW + Software, verbessert all Detail andeems Dir aacht Dateien an engem Frame erfaasst an se fusionéiert, wat zu ultimativ Bildqualitéit resultéiert.

Zousätzlech zu senge Foto- a Videofäegkeeten integréiert de QooCam3 360-Grad Ambisonic Audio, liwwert raimlechen an immersive Sound fir d'Visualiséierungen ze ergänzen. D'Kamera huet och Audio SuperSteady Veraarbechtung, déi garantéiert datt d'Tounrichtung korrekt mat der Kamerarotatioun wärend der Schéisserei ausgeriicht ass. Aner Notabele Fonctiounen enthalen SuperSteady Stabilization 2.0, 360-Grad horizontal Korrektur, IP68 waasserdicht a staubdicht Bewäertung, reaktiounsfäeger Touch Kontroll op engem 1.9-Zoll LCD Touchscreen, an eng eraushuelbare 1600mAh laang halen Batterie.

De QooCam3 vu Kandao ass de Moment verfügbar fir e Präis vun $349.00 ze kafen.

Source: Kandao Technology